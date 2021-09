Roma: l’’armata’ grillina chiama a raccolta gli elettori

Mi è venuta in mente l’armata Brancaleone di Monicelli perché il film fu girato in gran parte a Calcata, a pochissimi chilometri da Roma e, francamente, me ne dispiaccio perché i prodi scudieri di Branca erano 4 gatti come i grillini, ma a differenza loro erano divertenti: non vorrei che accostando i pentastellati al capolavoro del Maestro guadagnassero qualche simpatia! La Capitale ha assolutamente bisogno di una squadra di governo di prim’ordine perché soprattutto in questi ultimi cinque anni, dopo le precedenti esperienze Marino e ancor prima Alemanno, è stata messa a dura prova come non mai…sembra di essere tornati ai tempi di Augustolo. Ora non mi soffermerò nemmeno un minuto a parlare di cinghiali, di gabbiani e dei suggestivi autobus di Atac, che se bruciassero di notte con lo sfondo di Roma sembrerebbe di essere tornati ai tempi di Nerone, ma piuttosto, degli impiegati che regolarmente retribuiti si mettono in malattia per anni aprendo un più redditizio B & B a Formentera. Senza citare la posa della prima pietra del Museo della Shoah che, guarda caso, dopo decenni vede la cerimonia a pochi giorni dalle prossime elezioni amministrative con una Sindaca, che in queste ultime battute di campagna elettorale, si sforza di essere ‘piaciona’ come Rutelli…ricordate? Questi simpatici rimproveri ai grillini non vogliono promuovere tout court gli altri candidati, però riconosciamo una certa esperienza agli apparati politici che li sostengono, e Roma, in questo particolare momento storico, necessita di una squadra di governo amministrativamente capace! Pensate, siamo preoccupati anche se in un eventuale ballottaggio dovesse prevalere il candidato del Centro Sinistra oppure il candidato del Centro Destra, perché l’ex ministro dell’economia Gualtieri dovrebbe chiedere aiuto ai 5Stelle ed il prof. Michetti, che insegna all’università di Cassino, a sua volta magari ad Azione. Le ragioni di tali preoccupazioni sono funzionali al rischio di ritrovarci Virginia Raggi Vice Sindaca, ed anche in quel ruolo potrebbe combinare l’ira di Dio…come minimo!