San Giovanni in Fiore (CS) fuori dal programma anti-Covid

La garanzia di forniture più consistenti di vaccini covid 19, ha consentito alla Direzione Generale dell’ASP di Cosenza di aggiungere altri CINQUE nuovi punti di vaccinazione, inseriti nella piattaforma di prenotazione. I centri di vaccinazione di nuova istituzione riguardano i Comuni di: Cetraro, Acri, Roggiano Gravina, Parco Acquatico di Rende,Cariati. Altri TRE dovrebbero aprire nel fine settimana, in virtù dell’aumento delle forniture dei vaccini PFIZER e MODERNA che consenta all’utenza, di poter scegliere tra un più ampio numero di centri di somministrazione. I Comuni interessati sono: Spezzano Sila, Praia a Mare, Mormanno.Infine si prevede, sempre secondo notizie provenienti dall’ASP di Cosenza, che saranno inseriti, a breve tempo, altri DUE punti lungo la costa Jonica.

La “città” di San Giovanni in Fiore non appare in nessuna di queste previsioni, abbandonati e dimenticati da tutti, senza possibilità alcuna di essere inseriti nella programmazione dei centri di vaccinazione covid 19.Bisogna far sentire con forza la voce e la determinazione necessaria di una popolazione tenuta ai margini per incuria e trascuranza di chi detiene il potere decisionale nelle pubbliche Istituzioni.San Giovanni in Fiore, non può essere “maltrattata” e tenuta ai margini di una Calabria che occupa ovunque e sempre l’ultimo posto in qualsiasi graduatoria.E’ il momento della protesta,non si può più aspettare.

PSI SAN GIOVANNI IN FIORE