Il Consiglio Comunale di San Prospero tenutosi il 31 Marzo ha visto l’intervento del Consigliere Luciano Sgarbi che ha comunicato formalmente la propria decisione di uscire dal gruppo “San Prospero per il cambiamento” e di costituire il gruppo consiliare Partito Socialista Italiano presso il Consiglio comunale di San Prospero.

La decisione del Consigliere Luciano Sgarbi, esponente del Partito Socialista di San Prospero, è conseguente alle mutate condizioni politiche nella realtà politica e istituzionale di San Prospero per le recenti scelte del Capogruppo della lista Civica “San Prospero per il Cambiamento”.

Tali scelte hanno di fatto ridotto le possibilità di collaborazione e allontanato l’opportunità di realizzare il comune progetto civico che era stato condiviso in campagna elettorale dal Partito Socialista Italiano di Modena e dai propri rappresentanti di San Prospero con la lista “San Prospero per il cambiamento”.

Come prevede il Regolamento Comunale di San Prospero (Art.14) viene costituito il nuovo gruppo di minoranza con il nome Partito Socialista Italiano.

I socialisti di Modena condividono le scelte del Consigliere Luciano Sgarbi e continueranno a sostenerlo nel suo impegno politico ed istituzionale a favore della collettività di San Prospero.

Segreteria Provinciale PSI