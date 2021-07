Santarossa racconta i cinquanta anni di carriera di Milo Manara

Raccontare i cinquanta anni di carriera di Milo Manara, il cartoonist italiano oggi più celebre e celebrato al mondo non è un’impresa facile, soprattutto quando gli organizzatori puntano non a una semplice esposizione di tavole disegnate ma si propongono di esplorarne l’immaginario fantastico come fosse un “furto dell’anima”, un viaggio all’interno dei segreti più nascosti e mai portati alla luce delle sue tavole che vanno ben al di là dei personaggi femminili che gli hanno dato fama imperitura di maestro, di grande cantore dell’erotismo.

E proprio “Manara Secret Gardens” (I Giardini Segreti di Manara) si intitola la grande antologica dedicata al disegnatore nato a Luson nel 1945, in corso sino al 15 agosto prossimo al Paff!, Palazzo Arti Fumetto Friuli Pordenone.

Realizzata da Paff!, a cura di Claudio Curcio, Matteo Stefanelli, e “alino” di Comicon, la mostra ha un allestimento straordinario, che va al di là della mera esposizione dei disegni. Un allestimento che rivela i tanti fantastici universi che il disegnatore ha visitato e poi raccontato nei suoi cinquanta anni di carriera. Presentando, quindi, un Manara conosciuto ma, per certi versi, ancora oggi inedito.

Ne abbiamo parlato con l’architetto Alessandro Santarossa, dello studio Corde Architetti Associati di Venezia, autore del progetto. Lo studio, che sviluppa progetti in ambito pubblico e privato a diverse scale, affianca alla progettazione urbana e architettonica una specializzazione nel design di allestimenti museali immersivi, caratterizzati da un’attenzione particolare ai temi dell’accessibilità, dell’inclusività, del coinvolgimento interattivo del pubblico mediante un utilizzo sapientemente ragionato della tecnologia.

Di chi è stata l’idea di una mostra così ambiziosa che, più che raccontarli, esplora i disegni e la carriera di Manara?

«L’idea della mostra parte da Giulio De Vita, ideatore e fondatore del Paff nonché fumettista di fama internazionale, e l’obiettivo è stato da subito quello di realizzare non una semplice antologica, ma un lavoro di ricerca che restituisse al pubblico la grande profondità artistica di Manara, troppo spesso adombrata dall’erotismo dei suoi disegni. Dal lavoro a quattro mani con Comicon è nata quindi l’idea del “fantastico” come chiave di lettura dell’opera dell’artista, intesa nella più ampia accezione di fantasia, fantascienza, invenzione e onirico».

E’ stato faticoso scegliere le tavole più significative di una produzione a dir poco sterminata? Soprattutto è stato faticoso andare oltre il solito (e sontuoso) erotismo di Manara?

«Il taglio curatoriale sul “fantastico” ha semplificato solo in parte la scelta, che – di fronte alla quasi sterminata produzione e per di più dispersa tra Napoli, Verona e Parigi – si è prolungata per diversi mesi e ha conosciuto momenti di grande difficoltà. Reperire gli originali si è rivelato più complesso del previsto, e ciò ha influenzato non poco sia le tempistiche di produzione che l’allestimento stesso della mostra, che ha dovuto confrontarsi con una selezione in continuo cambiamento e mutare di conseguenza le proprie sembianze fino all’evoluzione finale».

La mostra propone delle citazioni di Hugo Pratt e di Federico Fellini. Perché loro due e solo loro due?

«A questa domanda dovrebbe rispondere più giustamente Matteo Stefanelli, direttore artistico di Comicon, nonché curatore della mostra Manara Secret Gardens. Hugo Pratt e Federico Fellini sono state due figure centrali per Milo Manara; miti in gioventù, maestri una volta conosciuti, infine amici. Di Pratt la mostra presenta una lettera e una tavola di consigli su come colorare alcuni personaggi, materiali che trasferiscono con grande forza la profonda amicizia e il rispetto che li legava. Di Fellini ci sono diversi materiali: alcuni schizzi con annotazioni sui personaggi, un tovagliolo con una proposta e infine, grazie alla collaborazione con Cinemazero, alcuni estratti di video e di interviste dall’opera documentaria di Gideon Bachmann: Manara aveva un’adorazione per Fellini, lavorare con lui è stato il coronamento di uno dei suoi sogni più importanti. Nel contesto della mostra ci è sembrato calzante lavorare sul confronto tra il personale approccio al tema dell’onirico e alla genesi di un’opera nei due autori, e ai parallelismi tra due produzioni fortemente segnate dal tema del fantastico. Facilmente leggendola in quest’ottica i loro mondi si mescolano, e questa fluidità di ruoli diventa molto evidente nel momento in cui – ad esempio – Fellini impugna la matita, strumento di elezione del disegnatore, per meglio visualizzare le proprie idee, così come Manara si cala nei panni del regista-sceneggiatore riadattando su tavola il copione felliniano di Viaggio a Tulum».

Qual è stata l’idea di partenza del percorso espositivo e come lo avete realizzato? Percorso che, se non sbaglio, accompagna il visitatore in una sorta di viaggio “attraverso lo specchio”, un’esperienza multimediale che forse non ha eguali per quanto riguarda le mostre di fumetti.

«Uno degli obiettivi ambiziosi che si è posto il Paff è quello di portare le mostre di fumetti a quella dignità di mostre d’arte che troppo spesso faticano ad avere, almeno in Italia, per un limite dettato da molti pregiudizi, talvolta una certa superficialità, sicuramente quasi sempre budget ridotti. Come studio lavoriamo da diversi anni nel settore museale sia in ambito scientifico che storico-artistico, e quello dei fumetti è un mondo che si presta perfettamente alla creazione di allestimenti coinvolgenti in cui riversare la nostra esperienza nel campo dell’inclusività e del visitor engagement. Per Manara Secret Gardens abbiamo colto la sfida e l’opportunità di oltrepassare i canoni dell’allestimento tradizionale, che vedono nell’opera esposta e negli apparati grafici la principale grammatica, e abbiamo introdotto l’exhibit come strumento esperienziale, capace di coinvolgere il visitatore con lo scopo da un lato di offrire letture alternative sull’artista e dall’altro di creare una differente atmosfera per ciascuna sezione della mostra. Il percorso si snoda tra i disegni trasformati in quinte teatrali, un tunnel immersivo tra immagini e voci nella carriera di Manara, un grande labirinto a cui affacciarsi e un po’ anche perdersi, la nuvola bianca in cui ascoltare e immaginare le epoche e i mondi delle vite felliniane: una serie di installazioni che sollecitano allo spettatore (che non è più, appunto, solo spettatore) una maggior consapevolezza, un’attenzione diversa a dettagli che talvolta, in un percorso più lineare, vanno perduti. Un allestimento immersivo in cui il nostro obiettivo è, come sempre, quello di utilizzare gli strumenti della scenografia e della multimedialità per favorire l’apprendimento, instillare nuove curiosità, suscitare domande: il bello è poter trovare le risposte anche in modo autonomo, magari oltre il percorso di visita, attivando nuove connessioni, visioni multilaterali, altri modi di leggere la realtà».

Antonio Salvatore Sassu