Save the Duck con Save the Children dalla parte dei bambini

Save The Duck, marchio specializzato nell’abbigliamento da esterno al 100% animal-free, è ancora una volta al fianco di Save the Children, l’organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

Un progetto umanitario in due province afghane per bimbi e famiglie fragili

Il conflitto armato scoppiato in Afghanistan nell’agosto 2021 e il conseguente regime talebano hanno resto molte famiglie e soggetti fragili ancora più a rischio. È per questo che in occasione del Green Friday, versione eticamente consapevole del celebre appuntamento dedicato allo shopping, il brand Made in Italy ha deciso di contribuire concretamente alla realizzazione un progetto umanitario in Afghanistan, per la precisione nelle province settentrionali di Faryab e Jawzjan. Lo scopo di questa iniziativa è quello di sostenere i bambini e le loro famiglie nell’accesso ai servizi di salute e nutrizione, nonché fornirli di mezzi per proteggersi dal freddo nel periodo invernale.

Con l’acquisto di una giacca, Save The Duck ne donerà un’altra a un centro per rifugiati

E non è tutto: a partire da venerdì 26 novembre, giornata dedicata al Green Friday, e fino al 30 dello stesso mese, per ogni giacca acquistata nei monomarca Save The Duck e sul relativo sito internet, un’altra giacca verrà donata a un centro per rifugiati in Italia e negli Stati Uniti.

Andrea Malavolti