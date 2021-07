Sciopero Gkn. Bomabardieri: “Uil al fianco dei lavoratori”

Diverse centinaia di persone hanno preso parte a Firenze alla manifestazione e allo sciopero generale territoriale proclamato da Cgil, Cisl e Uil a sostegno della vertenza Gkn contro la chiusura dello stabilimento di Campi Bisenzio e il licenziamento dei 422 dipendenti. Lo sciopero ha registrato numerose adesioni tra associazioni, delegazioni dalle fabbriche e rappresentanti di partiti.

“Tutta la Uil – ha dichiarato il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri – è al fianco dei lavoratori della GKN che oggi scioperano a Firenze in difesa del proprio lavoro. Per la Uil è imprescindibile il rispetto delle persone, di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori e per questo continueremo a batterci. Chiediamo al Governo di insediare subito la cabina di regia per monitorare il rispetto dell’intesa raggiunta lo scorso 29 giugno e per evitare, quindi, che le aziende decidano unilateralmente di licenziare senza aver utilizzato gli strumenti messi a disposizione dall’avviso comune. Inoltre, bisogna impedire che le multinazionali fruiscano di tutti i benefici e di tutte le agevolazioni per il loro insediamento e, poi, scappino via alla ricerca di migliori condizioni. Bisogna fare una scelta di civiltà economica: il solo profitto non può prevalere sulla dignità delle persone e sul valore del lavoro”.