Chi ha accompagnato l’ospedale Magati verso il declino non può che proteggere il suo investimento politico con una visione più territoriale e meno locale, difendendo l’idea di una sanità moderna con prospettive che vadano oltre i confini distrettuali sacrificando i cittadini del territorio. I difensori di questo cambiamento sostengono, inoltre, che spostarsi da un’ospedale della provincia all’altro, per i pazienti del Distretto Sanitario di Scandiano, sia una ricchezza: mentre essere legati al ricordo di un Magati tenuto come il giardino del re, che funzionava benissimo con grande soddisfazione della popolazione, sia una cosa ‘folle’. Intanto l’abbandono della struttura ospedaliera scandianese diventa sempre più palese. Basti guardare l’ingresso ospedaliero dove i gradini, la facciata e la stessa insegna fatiscente danno l’impressione di essere in contesti ‘geografici’ che pensavamo lontani! Certo, forse ci abbiamo fatto l’abitudine, però osservare la foto che appare sui giornali è desolante! Questo dovrebbe far scattare in tutti noi non solo indignazione, ma un moto di orgoglio distrettuale. Come possiamo sopportare la visione di una cattedrale nel deserto lasciata alle intemperie del tempo?! È stato pubblicizzato ed esaltato l’investimento di un milione di euro come avesse potuto far risorgere l’ospedale a nuova vita, ma non scherziamo! Per rimettere in piedi la struttura ci vogliono risorse ben più importanti. Una follia sarebbe subire ancora passivamente una situazione tanto mortificante come sostare davanti all’ingresso del Magati che ormai vede i gradini di accesso sgretolarsi e il timore che l’insegna possa cadere in testa ai pazienti da un momento all’altro; una follia sarebbe non pretendere, attraverso una mobilitazione generale, quel Pronto Soccorso H24 che abbiamo avuto ai massimi dell’efficienza fino a dieci anni fa; una follia sarebbe ancora aspettare inermi che un’auto medica venga a prendere un nostro congiunto morente da Reggio per riportarlo a Reggio.

Angelo Santoro