Cortese Direttore,

Andando via in quel modo li abbiamo Traditi… Illuso una o due generazioni… Traditi da noi occidentali, illusi per una nuova cultura e valori. Presidente Prof. Draghi, per quello occorre l’esempio e la solidarietà umana, immediato corridoio Umano subito, subito!!! Da parte di tutti i Paesi occidentali, nel rispetto e, essere grati e missionari religiosi e laici che in tante parti del mondo assistono seminando futuro. Ho grande rispetto per le scelte dell’Alleanza. Ma lasciare l’Afghanistan in mano ai talebani è un errore storico che rischiamo di pagare caro. So che non è un post di quelli che uno vorrebbe leggere a Ferragosto ma la lotta contro il terrorismo, e alla diffusione della droga, che sta uccidendo intere città occidentali, non è finita, guai a sottovalutare gli estremisti. Il mio pensiero va alle Donne di Kabul. Ai loro visi che saranno ricoperti, ai loro occhi che saranno spenti, ai loro corpi che saranno violentati, alle loro anime che saranno imprigionate e vendute. Il mio pensiero va a loro, vittime predestinate, designate. Va alla loro intelligenza che verrà offesa, deturpata, estirpata. Va alla loro voglia di libertà, alla loro voglia di Vita. Il mio pensiero è per loro, le Donne di Kabul. L’uscita dal paese era annunciata. L’ha voluta e trattata Trump. Speravamo che Biden non lo facesse. Ma per quanto tempo ancora? La facile conquista dei talebani propone anche domande sulla volontà del popolo afghano. Cosa vogliono per se stessi? Quale cultura e valori? Le loro tradizioni sono ancora radicate. C’è una opposizione interna da aiutare? E ancora perché non ridiamo impulso all’Onu?

Celso Vassalini