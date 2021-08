Egregio Direttore,

Quelle umili Comunità delle nostre grandi piccole Città che, improvvisamente con il cuore, con tutto quello che ha di buono, incredibile, straordinario, alla fine ce la riesce è un messaggio straordinario, che tutte le piccole e grandi città Europe e tutto il mondo ha ripreso. Sono Comunità che davvero esce nel suo modo più vero, più bello, più forte, pulito e straordinario. Sono anni che non si vedeva e non usciva un’immagine così straordinaria vincente per delle nostre piccole e grandi Comunità. E’ bellissima soprattutto l’immagine degli atleti/e delle nostre Comunità che vincono. L’Umiltà del supporto delle famiglie e volontari che hanno fatto piangere intere comunità. Il nostro Paese che ha vinto, le tante piccole grandi Comunità che rimanda un’immagine di lavoro, di lacrime, di sofferenza, di fatica e soprattutto di umiltà. Manda l’immagine che tutto quello che si è conquistato è stato fatto con una grandissima volontà, una grandissima determinazione e tanto sacrificio. Tutti raccontano di anni e anni di lacrime ingoiate, di sconfitte, di rinunce. In questo momento in cui le nostre Comunità si affacciano in un periodo difficile, la pandemia non è finita, bisogna ricostruire il Paese, questo è un grande messaggio che arriva. Possiamo farcela, abbiamo tutto per farcela nonostante tutte le lacrime e i sacrifici. Perché ogni Comunità che vince non è quella degli splendidi e dei meravigliosi, è la via, ogni casa delle piccole e grandi Comunità dei figli/e delle badanti, di quello che si ammala di covid e di quello che continua nel garage a fare le prove. La Comunità quella vera, che magari si vede di meno ma nelle occasioni che contano ci sono con il loro cuore. Abbiamo dei campioni straordinari che ci insegnano che il duro lavoro e la determinazione sono le armi vincenti! Bravi ragazzi/e. “Notti magiche” anche dalla Cina dalle nostre Comunità dove si festeggia i successi e la forza soprattutto spesso sole delle nostre Madri e, dei rari padri delle nostre famiglie, e si riscopre che è la Comunità, il volontariato e questa è la grandezza dell’umile e dell’umiltà nel forgiare grandi esempi chiamati campioni del Mondo. L’orgoglio e la meraviglia di queste piccole e grandi Città-Comunità, gli Oratori e/o quei circoli che accolgono e umanamente forgiano! Come quando Dante si lascia alle spalle la notte infernale, ecco che anche noi, dopo mesi di paura e isolamento, usciamo “a riveder le stelle”. Si spegne la fiamma olimpica su Tokyo. Appuntamento oro alla XXXIII Italy …? No, no pardon dimenticavo che il mio Paese-Roma avendo rinunciato… volevo dire “a riveder le stelle”… Olimpiade di Parigi 2024. Grazie avermi fatto piangere… Grazie.

Celso Vassalini