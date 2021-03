In questi giorni di ‘confino domiciliare’ suppongo abbiate navigato in rete alla ricerca di informazioni e tabelle; dubitarne l’oggettività e reperire gli strumenti per darne una valutazione penso sia quantomai complesso. Interpretazioni e commenti? Prettamente soggettivi. Cosa intendo? Non approfondire, è equiparabile a descrivere un poligono osservandone un unico lato. “ Sarà sufficiente vedere una faccia del poligono per descriverlo?” Vediamo:

http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=19670#

Dati ISTAT Italia 2017: decessi totali 649.061

Dati ISTAT Italia 2018: decessi totali 633.133

Dati ISTAT Italia 2019: decessi totali 634.417

Al 7 giugno 2020 sono oltre 33.000 i decessi attribuiti a COVID-19 in Italia

https://www.istat.it/it/archivio/244763==>decessi per Covid-19. In particolare si deve:

a. fornire la definizione di un decesso dovuto a Covid-19;

b. richiamare le regole fondamentali per la corretta certificazione ISTAT delle cause di morte in un decesso per Covid-19;

c. fornire alcune indicazioni sulla classificazione (codifica) di un decesso per Covid-19;

d. definire i decessi ai fini dell’indennità INAIL.

Dati ISTAT Italia 2020: decessi 75.891 (totali COVID sorveglianza sanitaria ISS)

Complessivamente per il periodo gennaio-novembre 2020 sono stati stimati 680.000 decessi.

https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/decessi-covid-istat-1.5774252

https://www.ilmeteo.it/notizie/istat-nel-2020-più-di-700-mila-morti-in-italia-mai-cos-tanti-dal-dopoguerra-il-report-completo-nel-video-073729

Se raffrontiamo in modalità ansiogena le previsioni con i dati, le risposte possono destabilizzare. Infatti parrebbe che l’incremento di decessi avvenuto nel 2020 in Italia sia da imputare ad un feroce incremento nella lombarda area Bergamasco_Bresciana; purtroppo viene tralasciato, a detta di alcuni quotidiani locali, che manchino raffronti ufficiali. Limitandosi a considerare il solo rapporto dei decessi 2019 2020, si evincerebbe un considerevole incremento che, in assenza di ulteriori approfondimenti quali ad esempio il tampone post mortem, indurrebbe ansie o meglio panico. Informazioni quali motivi, età di ogni deceduto, eventuali patologie pregresse, aspettativa di vita correlata oltre al rapporto tra popolazione anziana_grande anziana e popolazione totale presumo necessiti valutazioni più approfondite. Si tratterà quindi di una sommaria comunicazione di informazioni? A tutti restano impresse le immagini della lunga fila di camion militari con feretri che venivano condotti all’incenerimento. Anni fa, quando ero più giovane e ‘colmo’ di brama di sapere, seguii il corso universitario di matematica e di statistica. Oggi mi viene da ipotizzare che non tutti abbiano sentito parlare di un algoritmo matematico del 1947. Mi sto riferendo, all’algoritmo del simplesso, alieno al codice indiano del Kamasutra; fu ideato da un geniale matematico americano. Interessante, attuale complesso ed ancora in uso, forse. Già dico forse perché la definizione delle variabili che ne determinano il funzionamento e restituzione del risultato è imprescindibile; il risultato matematico certo è possibile solo se vengono individuate le corrette variabili da impiegare nell’algoritmo. Ogni variabile deve essere ‘pesata’. Non è ne semplice ne immediato. Oggi ci si avvale dell’intelligenza artificiale per risposte ‘just in time’ a calcoli complessi. Non viene da chiedersi se e chi predispose l’algoritmo fosse in grado di implementarlo? Quando questo è stato impostato, tutte le variabili sono state scelte e pesate in modo corretto? Il risultato finale dell’algoritmo si approssima al valore assoluto od ha una tolleranza di punti in percentuale? Inoltre, chi ha predisposto l’algoritmo, si è limitato a comunicare il risultato finale al suo committente? Infine il committente che commissionò l’algoritmo, sarà in grado di comprendere e divulgarne il risultato o ne darà un’interpretazione soggettiva parziale e forse pretestuosa?’ Viene quindi da porsi una questione aprioristica: il tecnico che ha impostato l’algoritmo ha avuto l’accesso a tutte le possibili variabili o solo a quelle che gli sono state fornite o ‘consigliate’ di impiegare? Dopo tutto sopraesposto, i circa sessanta milioni di italiani che ascoltano la lettura del risultato dell’algoritmo, sono in grado di razionalizzarla o si limiteranno a recepirla senza conoscere i dati impiegati?

Giuseppe FERTONANI