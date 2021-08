La stragrande maggioranza delle varie cose che in questo Paese vengono fatte al fine di promuovere la lingua esperanto le dobbiamo quasi tutte alla Federazione Esperantista Italiana (FEI). E’ grazie a questa antica ed iperattiva associazione (iniziata a formarsi nel 1910 a Firenze) se, infatti, si riesce tuttora a mantenere in auge (e pure molto bene) quel primordiale progetto (nato per mano di Lazzaro Zamenhof, un esperto oftalmologo) dalla cui idea scaturirà (nel 1887) proprio quella neutrale lingua detta della speranza, che oramai è parlata in ogni angolo del mondo. Tra le altre cose, la Federazione provvede anche a stampare e divulgare ottimi testi (e non solo grammatiche e dizionari), ma essa inoltre organizza pure il seguitissimo Congresso esperantista nazionale, che come di consuetudine si svolge proprio (a parte quello dell’anno scorso, saltato a causa della pandemia) in questo stesso mese di agosto. Per il suo atteso ritorno (se ne celebrerà l’ 88esima edizione) quest’anno è stata scelta l’accogliente città di Assisi, dove debutterà nei prossimi giorni, esattamente dal 20 al 27. Per di più la FEI, ora presieduta dal giovane neo-presidente Luigi Fraccaroli (al quale auguriamo tanto buon lavoro) pubblica pure da circa cento anni il trimestrale “L’Esperanto”, che per i temi tutti perfettamente affrontati è un appuntamento senz’altro da non perdere. Va sottolineato che tale Federazione (riconosciuto Ente Morale, a partire dal 28 giugno 1956) mantiene da sempre (come è insita nella natura stessa della suddetta lingua) una posizione del tutto neutrale sia davanti alla politica che alle molteplici credenze religiose. Questa e tante altre cose è la Federazione Esperantista Italiana, con la sua bellissima sede milanese dall’aggraziato aspetto quasi museale. Un punto di riferimento estremamente più che luminoso, una vera e propria guida per tutto il Movimento esperantista italiano, che ieri come oggi continua con tanta altra forza e convinzione a perseguire quella meravigliosa idea che, con infinito entusiasmo, quel bravo e generosissimo oculista polacco ci ha lasciato in eredità.

Luciano Masolini