Il 17 agosto del 1924 l’edizione milanese dell’Avanti! (quotidiano che proprio in quella insanguinata estate fascista si trovava sotto l’egregia direzione di Pietro Nenni) se ne uscì (nella giornata di domenica) con questa centralissima titolazione: “Il cadavere di Giacomo Matteotti rinvenuto in una boscaglia a 22 chilometri da Roma sepolto alla base di una quercia”. Subito dopo seguiva l’articolo d’apertura, dove i compagni della redazione di Roma ne avevano immediatamente incentrata una prima accurata cronaca. A pochi giorni di distanza dal novantasettesimo anniversario di quel mesto ritrovamento – avvenuto esattamente il 16 agosto, verso le 10 -, sulle cui affannose ricerche si era riposto davvero molta fiducia, rileggiamo i vari particolari di quella che purtroppo fu una cruda ma pur sempre realistica testimonianza: “Tra il 22.o e il 23.o Km. da Roma a non più di 500 metri dalla stazione di Riano la via Flaminia si ingrossa tra due collinette per un tratto di un centinaio di metri in modo da nascondere alla vista un’automobile che si fermi per qualche momento in quella insenatura. Accanto la strada è una radura, un folto di spini costituenti una specie di prato secco. Questa radura è separata dalla strada da una specie di siepe spinata, una delle tante staccionate che limitano campi della campagna romana. La radura strapiomba dopo non più di 50 metri di profondità in una macchia folta di quercia che copre di verde un ripido burrone. La macchia spicca sinistramente sulla pianura arida e assodata. Sul margine di quella macchia è stato scoperto il cadavere del martire; in una piccola fossa sotto una quercia di fusto più grosso delle altre. La macchia si chiama Quartarella e fa parte di una tenuta del principe Boncompagni. Il cadavere è stato scoperto dal brigadiere dei carabinieri in licenza Caratelli Ovidio figlio di un guardiano della tenuta [Francesco] Boncompagni e venuto a Riano in licenza…”

Luciano Masolini