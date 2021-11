In un periodo particolarmente maledetto come quello che purtroppo stiamo vivendo sapere di dover far fronte agli attuali forti aumenti delle bollette di luce e gas e a tanti altri rincari riguardanti soprattutto i cosiddetti prodotti di prima necessità, è cosa che desta non poca preoccupazione. Un eccessivo aggravio, questo degli aumenti, che negli ultimi mesi è divenuto sempre più pesante e che avrà senz’altro un impatto assai negativo sui nuclei familiari ma anche su tantissime attività lavorative, che a causa della pandemia si sono già fin troppo indebolite. Davanti a tale ingarbugliata situazione non può, quindi, che farmi realmente molto piacere l’apposita campagna che il Partito socialista ha recentemente avviato proprio allo scopo di contrastare il caro bollette. Pochi giorni fa ho appreso, infatti, che il nostro preparatissimo segretario assieme al senatore Riccardo Nencini presenteranno nella prossima manovra di bilancio alcuni emendamenti nel tentativo di togliere gli oneri accessori e l’IVA per consentire, appunto, di abbassare tali bollette di oltre il 30%. Lo stesso Enzo Maraio ha fatto inoltre sapere che in tutto il Paese, più esattamente in quei Comuni dove esiste una presenza di amministratori socialisti, si stanno presentando mozioni per alleggerire le tasche dei cittadini e per giungere a calmierare i prezzi. Data l’incandescente materia ne seguirò con interesse gli sviluppi, sperando vivamente che la cosa possa dare quanto prima buoni esiti. Ma intanto applaudo al Psi per questa sua lodevole campagna, che merita davvero tutto il miglior sostegno possibile.

Luciano Masolini