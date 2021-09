La lettura di articoli sulle vicende politiche e sui fatti economici mi fa constatare continuamente che i poteri forti cercano di disorientare il popolo per non fargli capire le loro manovre tese ad orientare le scelte dei Governi e gli effetti negativi delle stesse. Nel corso dei decenni le caratteristiche dei poteri forti sono cambiate, come sono cambiate quelle dell’economia. Le caratteristiche più appariscenti di quest’ultima sono la virtualità (sposta ricchezza, non ne crea), l’importanza della Confindustria che la fa corteggiare dai politici e la facilità con la quale le imprese migrano in tutti gli Stati del mondo, a partire da quelli che sono “paradisi fiscali”. Se analizziamo i provvedimenti dei Governi, degli ultimi decenni, notiamo che hanno preso decisioni funzionali agli interessi delle Banche, delle Assicurazioni, delle Finanziarie, dell’Ente Poste, di intermediari di imprese estere (vedi D’Alema, Pivetti, ecc.) e di importatori (di monopattini, computer, cellulari, ecc..). Nella politica dei bonus, non possiamo non vedere la furbizia per calmare i disperati, non dando lavoro, occupazione e dignità, ma elemosine, che sono diseducative ed umilianti e per creare clienti per gli amici. Tali costatazioni fanno sorgere parecchie domande, la più importante delle quali è: come mai la politica, invece di contrastare tali tendenze, le favorisce? Da diversi anni, le vicende politiche ed economiche italiane mi fanno pensare alle pietose condizioni di molti paesi sudamericani e al perché i populisti italiani vengono chiamati “i nipoti di Peron”. Come mai, siamo scivolati così in basso? Come mai, quelli che gridavano e organizzavano scioperi e occupazioni sono diventati muti o alleati dei loro nemici istituzionali? Dopo lo stupore, arriva la preoccupazione che le cose potrebbero peggiorare, perché è stato abbandonato il campo dell’economia funzionale al perseguimento di un modello di società, con momenti di contrasto e momenti di collaborazione tra i vari gruppi sociali. La degenerazione ha raggiunto anche le attività economiche nate con forma cooperativistica e solidale (vedi Unipol e Cooperative), che sono passate nel campo avversario. Inoltre, il “Terzo settore”, catalogato come settore “non profit”, a supporto delle famiglie e delle categorie deboli e di supplenza allo Stato, è diventato un gigante di illegalità, di sfruttamento e di coperture camorristiche. E cosa dire, delle Cooperative, create per “cedere” alle imprese la disponibilità di lavoratori, senza obblighi sindacali, di orario e di paga, in quanto non dipendenti. E, nessuno parla. Nella prima Repubblica, era importante l’economia reale, con le industrie manifatturiere, automobilistiche, metallurgiche, chimiche e dell’energia, che occupavano il 76% della manodopera italiana, con una rappresentanza sindacale forte e politicizzata. Attualmente, tale percentuale è scesa al 26%, mentre è diventata del 76% quella relativa ai lavoratori, dipendenti del commercio, del turismo e dei servizi vari, settori nei quali la sindacalizzazione dei lavoratori e la solidarietà di classe è evanescente. Ancora, le imprese a controllo estero residenti in Italia sono 15.000 con 1,5 milioni di addetti; viceversa, le controllate all’estero di imprese italiane sono 23.000 con 1,8 milioni di addetti. Al di là della differenza di 300.000 addetti in più creati da imprese italiane in territorio straniero, assistiamo alla minaccia di abbandonare l’Italia di imprese straniere, come l’Ilva e la Whirpool. Alla tendenza, ormai fisiologica di essiccamento dei valori sociali e morali, come sostiene Papa Francesco, sino sono aggiunti il Covid 19 e la rivolta in Afghanistan, di cui è difficile prevedere le conseguenze, anche per le incertezze dell’intero Occidente e per l’opportunismo della Cina e della Russia. Si intravede, cosa preoccupante, la nascita di imitatori della Cina, a partire dai padroni di Kabul, perché in quello Stato vedono idee chiare, progettualità rafforzata dal contesto culturale, e garanzia di sicurezza. Mi domando, visto la distruzione della nostra tradizione politica e valutate le considerazioni di cui innanzi, perché non ci decidiamo di buttare a mare le ultime esperienze politiche e governative del nostro Paese ? Secondo me, è ora di elaborare un programma per spingere le opzioni politiche ancora valide, a riorganizzarsi, uscire dal questo campo minato, dannoso per l’uomo e per la natura. Con animo rivoluzionario, puntiamo verso la rinascita di una politica con valori cristiani, liberali e socialisti democratici.

Luigi Mainolfi