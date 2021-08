Ho sempre pensato che i furbi, raggiunto uno scopo, pensano di poter stare tranquilli e diventano incauti. Perciò, dei politici furbi e improvvisati, dei quali non c’è un passato di impegno e di confronti, in cui cercare elementi indicatori, leggo ogni dichiarazione, ogni intervista e ogni commento alle loro interviste, alla ricerca di ciò che mi consenta di “capirli”. Adriano Giannola, Presidente della Svimez, con l’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno, il 14 agosto scorso, a commento della lettera che Giuseppe Conte aveva inviato al Corriere della Sera, ha rafforzato una mia convinzione: Conte è espressione di una mentalità avversa agli interessi del Mezzogiorno e, soprattutto, inconciliabile con la sostanza della vera Politica. Una delle caratteristiche del Politica italiana, specie nell’immediato dopoguerra, era la visione unitaria dello sviluppo, nella quale c’era la solidarietà tra il Nord e il Sud del Paese. La sintonia e la collaborazione tra gli operai del Nord e i contadini del Sud, la creazione della Cassa per il Mezzogiorno e la Programmazione economica sono la dimostrazione che la politica italiana mirava allo sviluppo unitario della Nazione. Purtroppo, per colpa del moralismo, del giustizialismo e del populismo, verso la fine del scolo scorso, iniziò la frantumazione della politica unitaria e riprese la tendenza autonomistica, che invertì la tendenza in atto e provocò l’aumento della distanza tra il settentrione e il meridione. L’improvvisazione dei politici del Sud ha fatto il resto. Vengono i brividi, quando penso al peso avuto da Di Pietro, da Berlusconi e da Bossi, grazie agli utili idioti, che, pensando di trarre vantaggio dal giustizialismo, favorirono la loro crescita e invasione. Finì la politica dei progetti e iniziò quella del caso per caso. Da alcuni anni, assistiamo più a richieste di aiuto all’EU, alla Germania e alla Provvidenza, che a tentativi di correggere i nostri comportamenti. Il Sud, invece di progettare, si limita a invocare il rispetto di una percentuale delle risorse finanziarie pari a quella territoriale. I convegni sul Recovery fund hanno dimostrato che il metodo della programmazione e la politica del pensare sono stati sostituiti dal chiedere soldi ad alta voce. Constatiamo che non è conosciuto nemmeno un concetto elementare di politica economica: senza idee, i soldi non servono. Il comportamento alla Masaniello dei Governatori meridionali viene utilizzato da alcuni Governatori del Nord per giustificare la loro volontà autonomistica. Conte, volendo far ridiventare la Lombardia la locomotiva d’Italia, dimostra che è inadeguato come guida politica, specie ora che il fenomeno della pandemia obbliga a capire cosa fare per non fare aumentare l’effetto destabilizzante delle attività economiche sulla natura. Non è semplice conciliare sviluppo e sostenibilità ambientale. Inoltre, invece di dimostrare di avere idee per affrontare il futuro, ha proposto una Legge speciale per il capoluogo lombardo, il contrario di quello che ci vuole. Una zona con le caratteristiche dell’Italia settentrionale attrae operatori economici, energie culturali e manodopera, mentre il Meridione, in mancanza di lavoro e di prospettive espelle le sue risorse. Ricordiamo che la densità della popolazione della Lombardia è di 418 abitanti per Km quadrato, quella della Basilicata è di 54 abitanti per Km quadrato e quella della Sardegna è di 66. Il meridione è un comodo mercato per le imprese settentrionali, come Banche, Assicurazioni e Finanziarie, mentre i meridioni sono clienti della Sanità settentrionale. Ciò, comporta che, annualmente, non una tantum come il Recovery fund, miliardi meridionali prendono la via del Nord. Nel mentre si dovrebbe tentare di riequilibrare la distribuzione della popolazione sul territorio nazionale, anche, per l’equilibrio ambientale, si vuole regalare una Legge speciale al territorio, che già produce una percentuale altissima del PIL nazionale, mentre il Sud ne produce solo il 15,5%. La distanza tra Nord e Sud aumenterebbe, invece di diminuire e i borghi meridionali diventerebbero cimiteri senza nemmeno i morti. Secondo Paul Collir, “le regioni povere dovrebbero crescere più velocemente di quelle ricche”. Noi, invece, abbiamo una persona, ex Presidente del Consiglio, Presidente di un Partito nazionale e aspirante Governatore d’Italia, che propone il contrario di quello che ci vuole. La reazione di molti dirigenti del M5S è comprensibile. Io, spero che gli italiani diventino meno ingenui, in politica.

Luigi Mainolfi