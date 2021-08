Ormai, siamo abituati ad essere bombardati da notizie e considerazioni sulla situazione ambientale del pianeta. Cosa che si ripete ogni qualvolta si verifica un evento scatenante. Questa volta, gli incendi, che stanno distruggendo boschi e danneggiando borghi, e le altissime temperature si sono aggiunti alla pandemia. E’ bene ricordare che molti incendi vengono provocati da persone povere e disperate o da speculatori. L’informazione, mentre diffonde dati e fatti, richiama l’attenzione su argomenti di vitale importanza, conosciuti da moltissimi anni, ma mai affrontati. La politica, dimenticando le lezioni del passato, ha fatto viaggiare la società verso una crescita senza fine e senza rispetto per la natura. Già nel secolo scorso, si sosteneva che, quando il popolo del terzo mondo avesse raggiunto lo stile di vita dell’occidente, ci sarebbero voluti 12 pianeti Terra. A ciò possiamo aggiungere che città con 10-20-30 milioni di abitanti influenzano negativamente il clima e che cresce l’inquinamento anche per colpa dei rifiuti non riciclati. Purtroppo, i richiami di scienziati e di forze politiche sensibili all’armonia tra l’uomo e la natura sono caduti nel vuoto, provocato dai diffusori di banalità e dagli imitatori di ideologie senza valori. Ogni qualvolta ascolto i soliti idioti dire che la popolazione deve aumentare, che bisogna accogliere chiunque tenti di venire in Italia, che il valore di un Paese dipende solo dalla crescita dell’economia e non dall’armonia tra i vari gruppi sociali che lo compongono, alla mia mente torna un ricordo. Nel 1975, nel cinema Santa Lucia di Napoli si tenne una manifestazione socialista. Francesco De Martino, segretario nazionale del PSI, tra gli altri richiami alla qualità della vita, disse: “Compagni, per avere un rapporto equilibrato tra ambiente e uomo, la popolazione italiana non deve superare i 30 milioni”. L’effetto di queste parole fu influenzato, anche, dal mio giudizio negativo sul Taylorismo, sul Fordismo e sul Galateo, che ha fatto prevalere la forma sulla sostanza, la quantità sulla qualità e il futile sull’indispensabile. Comunque, per quanto riguarda i fenomeni attuali, la ricercatrice Claudia Tibaldi, sul Corriere della Sera del 10 c.m, ha dichiarato:”Era tutto previsto. Dobbiamo adattarci. Serve una tecnologia per frenare i gas serra”. Il problema, però, è capire quali sono i comportamenti, le politiche e le mentalità che producono le cause di tale fenomeno, dell’innalzamento del livello del mare, dell’aumento della temperatura, dell’aumento del CO2 e del ripetersi di epidemie. Ormai è assodato che l’esplosione della globalizzazione ha fatto aumentare la velocità di formazione di tali fenomeni e che la responsabilità è della Cina, degli Stati Uniti, dell’India, dell’EU e della Russia, che si lottano per il possesso delle materie prime, indispensabili per le moderne tecnologie e per la conquista dei mercati. Il Papa, il 28 luglio 2016, affermò: “Il mondo è in guerra, ma non è guerra di religione, ma di interessi, per soldi, per le risorse della natura e per il dominio dei popoli”. Una volta le guerre si facevano per conquistare territori o per controllare e influenzare la politica di Stati e si parlava di imperialismo militare. Poi, comparve l’imperialismo economico americano, che controllava la politica dei paesi del Sudamerica e quelli della NATO. Oggi, esistono guerre e manovre per conquistare mercati a cui destinare i propri prodotti e per monopolizzare la disponibilità di minerali indispensabili alle nuove tecnologie e all’economia digitale. In queste guerre, la demografia è l’arma più potente, perché, prima rende autonoma un’economia e, poi, le consente di invadere altri mercati. Vengono coltivate le armi dalle quali dipende la potenza di un Paese o di un blocco: popolazione, materie prime, capacita di penetrazione, controllo di popoli possessori di materie prime e “persuasori occulti” per far desiderare anche l’inutile. Chi è sensibile alla difesa dell’ambiente e vuole dare un contributo affinché si riducano le cause che fanno temere “la fine del mondo”, deve capire che uno strumento utile è la politica nobile, che deve avere un modello di società rispettoso della natura e deve lottare contro la mentalità da Torre di Babele.

Luigi Mainolfi