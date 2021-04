Nel riposo forzato di questo periodo ho ripreso in mano “Il Venerdi di Repubblica” n.1705 del 20/11/2020

che avevo scarabocchiato con tratteggi ed osservazioni ; meritevole pure di domande e discussioni.

Le due pagine 14-15 in cui risponde alle lettere che allora Le erano pervenute, sono state e sono pure oggi

(rielette a distanza di 5 mesi) totalmente(per la prima volta) da me condivise!

Il riferimento a Guido Calogero ; il sintetico ma puntuale significato di “Socialismo” ricordando pure il

New Deal americano ; la positività del cambiamento USA con Biden e la Harris (ricordo che il presuntuoso

e voltagabbana Salvini per settimane in TV in Parlamento e nelle piazze utilizzava mascherine con la propa-

ganda di TRUMP); il richiamo ad una necessaria “ umiltà” di comportamento e rispetto dei pareri diversi

espressi (i Leader politici della prima repubblica avevano diverse impostazioni ideali e linee di governo ma, tra loro, si Rispettavano e (silenziosamente) pure amicizia.

Tenendo conto anche delle successive note della dott.ssa Fiori e del dott.Vecchio ,le considerazioni

espresse mi spingono a farLe una domanda: perché da molti anni si è diffusa una “Ipocrisia Lessicale”

(e non solo) ,anche nel Giornalismo, nel non usare il vocabolo “Socialismo” nei Partiti che dicono di collo-

carsi a Sinistra? Inventano nuove terminologie !? L’americanata di Veltroni di chiamare PD l’exPCI è stata

una forzatura inefficace ; il metodo Democratico è accettato da tutti gli Stati (o quasi) e da tutti i partiti italiani oggi attivi .Nemmeno nelle commemorazioni di Eventi o di Leggi (divorzio,aborto,Statuto dei Lavoratori ,…) si citano i Socialisti che pur hanno avuto importanza primaria …

In tutta Europa esistono i Socialisti e Laburisti che dal 1951 costituiscono “l’Internazionale Socialista” (con Principi democratici anticomunisti) a cui era ammesso solo il PSDI (a cui la Storia ha dato ragione); nel Parlamento Europeo il “Gruppo Socialista” è folto (2°per numero di parlamentari) ma nessun Italiano compo-

nente si dichiara e/o usa il vocabolo “Socialista” in Italia !?

L’IPOCRISIA regna sovrana! o no ?