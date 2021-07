Caro direttore,

sono un compagno per un ventennio Consigliere Comunale di Alatri (FR).Ho sempre avuto i consensi perché facevo politica stando continuamente a contatto con la gente. Vorrei portare alla Vostra attenzione un problema molto sentito dai cittadini, ma di enormi difficoltà burocratiche per la sua realizzazione. Mi riferisco al famoso SUPERBONUS 110%. Perché,come Partito, non Vi fate carico di una battaglia politica per fare in modo che Tecnici e cittadini siano messi in condizione di poter usufruire del provvedimento con procedure snelle e chiare? Penso che se cavalcate l’idea e la pubblicizzate al massimo il Partito potrebbe avvantaggiarsene a livello di consensi e con enormi benefici per gli italiani.

Fraterni saluti

Renato Rossi