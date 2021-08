Alla notizia sono stato assalito da un’ansia ed ho avuto la sensazione incosciente che una parte importante del mio mondo ideale sia improvvisamente scomparso. L’uomo che ha fondato emergency che ha fondato ospedali in 32 paesi che curava gratuitamente negli stessi ospedali i contendenti nemici uno vicino all’altro l’uomo che insegnava al mondo umanità e solidarietà che è sempre stato contrario alle guerre e da sempre contrario alla guerra in Afganistan (tanto per venire all’attualità) Un uomo non sconosciuto ma che dava fastidio con il suo fare per gli altri per tutti gli altri l’ha dove c’era bisogno sempre dalla parte dei più poveri per aiutare curare soccorrere dove le ragion di stato non lo permettevano se n’è andato in silenzio lasciando un gran vuoto che fa rumore e che spero continuerà a far rumore anche dopo la sua morte Isolato nel suo piedistallo inattaccabile dai media che anziché rilanciare le sue giuste idee hanno tentato di farne un feticcio non riuscendoci perché la lezione di emergency non si spengerà con la morte del suo fondatore ma continuerà nel cuore e nelle idee di tutti noi diventando fuoco positivo per tutta l’umanità e continuando ad accendere coscienze e speranze in tutti gli angoli del nostro mondo per costruire un futuro migliore di tutti coloro che sono scartati da questa nostra maleodorante società che in ferie discute del nulla cioè dell’utilità del green pass mentre gran parte degli abitanti di questo nostro pianeta aspettano di vaccinarsi ,cioè che i signori del mondo rendano liberi l’uso dei vaccini e continuano a morire!

Rino Capezzuoli