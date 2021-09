Gent.le direttore avanti online Mauro del Bue: ho letto la tua replica alla pubblicazione dell’atto notarile di liquidazione del psi pubblicato sull’avanti diretto da Claudio Martelli. Sono molto d’accordo con quanto sostieni e sono invece addolorato di quanto comunichi cioè che hai ricevuto una diffida da Carluccio sull’uso del nome avanti a cui mi sono abbonato fin dall’inizio della pubblicazione accogliendo con piacere l’intervento in merito del segretario del partito Maraio.

Questo significa chiaramente la volontà di liquidare il Psi poiché se riparte il contenzioso sul nome del giornale anche i vecchi militanti come me, già stanchi dalle troppe vicende interne del partito getteranno la spugna e non avremo più credibilità spendibile all’esterno.

In fondo la proposta dei due avanti era un modo di tener viva non solo la stampa socialista ma anche l’idea socialista in ripresa in questo paese desertificato dalla politica. Meraviglia che proprio Martelli si faccia tutore di una così terribile azione contro il Psi. Mi chiedo da cosa derivi questo rancore da parte di Martelli e dove vuole andare a parare con questo comportamento. Ti chiedo di farci conoscere le tue ipotesi su cosa vuole Martelli.

Rino Capezzuoli

Firenze