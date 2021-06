Siamo di nuovo in campagna elettorale che in Italia è permanente. Ora si discute sul nulla cioè delle riaperture, dopo il Covid e riaffiorano i vecchi problemi di sempre. Una visione del futuro del nostro paese che manca insieme ad un piano di ripresa industriale degno di questo nome Una riforma fiscale che faccia pagare a tutti le tasse con metodo progressivo (chi più ha più paga) un piano di avviamento al lavoro che favorisca giovani e donne e precari una riforma della giustizia e della burocrazia che rendano più agevole la vita ai nostri concittadini. In sintesi tre cose essenziali da fare: dare sfogo alle energie economiche di cui è ricco il nostro paese; sviluppare la nostra solidarietà interna ed internazionale; adottare a tutti i livelli il metodo riformista nell’affrontare problemi grandi e piccoli. Naturalmente siamo lontani da questo modo di operare e di sentire . Nello schieramento di centrosinistra ed anche nelle commemorazioni si continua dividerci ed a cercare di annacquare la storia: vedi centenario della fondazione del PCI, il delitto Matteotti, la guerra di Spagna, la resistenza, il biennio rosso, il fronte popolare. Tutti casi emblematici dove a distanza di tempo non si riesce a far sintesi corretta della storia d’Italia ed il partito socialista da cui sono nati PCI e forse il fascismo (ma furono i popolari ad aprirgli le porte nel 1922) si trova sullo spartiacque di questi problemi e per questo è ridotto ai minimi termini accusato di ambiguità storica e politica da chi non conoscendo la complessità della storia e non volendo collocare tali avvenimenti nel giusto contesto del periodo storico in cui avvennero a torto od a ragione ci accusano. Questi temi sono ancora attuali nella storia più recente del nostro paese poiché da noi per ragioni spesso inconfessabili le verità emergono quando tutto è scomparso e la verità non da più fastidio a nessuno Questo è un metodo tutto italiano sicuramente meno drastico di quello usato da altri paesi e da altre società più o meno evolute ma che lascia scoperta gran parte della nostra società dalla verità vera. Così ci troviamo ancora oggi a chiederci dopo oltre 50 anni chi c’era dietro le bombe e dietro il terrorismo, chi ha permesso mani pulite contro il PSI, chi ha manovrato la mafia, chi ha fatto morire Craxi in Tunisia e soprattutto perché la sinistra continua imperterrita a dividersi lasciando per il momento alla magistratura ed alla presidenza della Repubblica il compito di difendere la democrazia nel nostro paese. Eppure gli italiani continuano a farsi grattare la pancia dalla facile propaganda della destra e sembrano rifiutare quel metodo riformista fondamentale per affrontare i problemi del futuro non riuscendo a fare quel salto di qualità culturale e politico necessario per il nostro domani. Non ci mancano intelligenze e capacità ma strutture ed organizzazione di massa cioè, abbiamo idee ma non abbiamo per la nostra storia e forse per le nostre origini quell’organizzazione strutturale collettiva presente in altre società. Questo fa dell’Italia un modello del tutto originale e non ben definibile ma sicuramente positivo. Per cui da noi i problemi si lasciano incancrenire e si risolvono solo quando siamo sull’orlo del precipizio e stiamo cadendo nel fondo del burrone e poi con grandi sacrifici ed energie collettive cerchiamo di risalire.

Rino Capezzuoli