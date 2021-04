Un anno fa, come espressione di speranza rispetto la rassegnazione per il risultato delle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna, insufficiente alla elezione di un nostro consigliere, nasceva officine riformiste: un fermento, non il solo pensando al movimento delle Sardine, ma nascente da un Psi diviso fra voglia di riscatto politico e ripiegamento al proprio interno. L’occasione di promuovere una svolta riformista nella ex capitale del comunismo italiano afflitta da una gestione amministrativa immobile ed autoreferenziale da un quarto di secolo con un PD diviso fra declino, decadenza e smarrimento identitario hanno infatti aperto uno spazio, una domanda di una nuova offerta politica e progettuale non solo a sinistra ma anche al centro, dall’area prodiana a settori di Comunione e Liberazione come la Castaldini, mentre la Destra non è stata in grado di elaborare, finora, nessun progetto alternativo credibile.

L’effetto magnetico di attrazione del PD proprio di un’antica egemonia culturale, un tempo forte si è ridotto, per gli alleati, ad offerta di briciole di sottogoverno, mentre l’individuazione del candidato sindaco, più che a regole democratiche, pare sottostare ad un principio di predestinazione. Dal canto nostro si è manifestato un crescente indebolimento nel nostro insediamento nel territorio e nella società solo in parte compensato dall’arrivo di nuove leve di giovani. E’ a questi che ha puntato il lavoro di officine, un servizio interno al partito dedicato a tre obiettivi: formare un nuovo gruppo dirigente del Psi “metropolitano”, promuovere un nuovo modello di sviluppo economico e sociale capace di tenere sullo stesso asse efficienza ed equità, giustizia e libertà ed infine unire il campo riformista sulle parole lavoro e lotta alla precarietà, ambiente, infrastrutture, scuola, welfare, diritti e sicurezza. Ma il programma da portare come Psi al confronto di un PD autosufficiente e di un Centro Sinistra diviso non è scaturita da Officine ma dall’apporto di alcuni compagni/e con una proposta base. A questo è seguita la nomina di un coordinatore da parte del partito, poi di un coordinamento per l’elaborazione di un programma PSI condiviso fra le città metropolitane chiamate alle elezioni nel prossimo mese di Ottobre. In questo contesto, utile anche per promuovere una conferenza programmatica nazionale, è venuta a cadere la funzione di officine, mai veramente espressa, dalle quali ci dimettiamo: perché non hanno assolto il compito per cui erano state concepite, nel merito, di proporre un programma adeguato al divenire della città ed all’altezza del dibattito. Nel metodo perché si è intesa la partecipazione

come far parte di qualcosa piuttosto che prender parte alla costruzione delle decisioni. Urge la definizione di un’offerta politica del PSI per comporre un grande progetto di rinascita economica, sociale, ambientale e di rinnovamento dello Stato che veda convergere le forze riformiste e liberalsocialiste, oggi disperse. Serve a Bologna la predisposizione di risorse per il coordinamento e la presentazione del programma, una sede per rilanciare le sezioni ed i dipartimenti come legame con il territorio e la società civile. Non serve infine, qui e nel Paese, andare avanti con polemiche su governi che non ci sono più, confondendo il 25 Luglio con il 25 Aprile, per fare un parallelo con l’ultima guerra: Conte 2 è caduto, non è stato abbattuto.

Con esso è finita la seconda Repubblica, finalmente. Ma la Liberazione da questa condizione di dolore, d’ingiustizia, di privazione delle libertà fondamentali deve ancora venire: a questo tendiamo per dovere e storia, perché abbiamo fatto l’Italia, la Repubblica, la Costituzione.

Paolo Sartori, Michele D’Onofrio, Donatella Barbieri