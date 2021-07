Le violenze che hanno insanguinato Genova – nelle strade, alla “Diaz” e nella prigione improvvisata di Bolzaneto – sono state degne di un regime militare.

Semplicistica e sbagliata la narrazione delle “mele marce”: quella sistematica violazione dei diritti umani era la reazione pianificata al primo movimento globale di contestazione al neoliberismo che stava raccogliendo consensi e che dunque non era tollerato dalle economie più forti.

Riscoprire quel pensiero critico, valutarne la capacità premonitrice è il miglior modo per celebrare il ventennale del G8. Il Festival dei Diritti Umani, insieme a Radio Popolare, la Fondazione Roberto Franceschi Onlus e Goodidea Style ha costruito il progetto Semi. Genova, 20 anni dopo: un altro mondo è ancora possibile, per capire se quelle analisi del movimento altromondialista hanno retto alla prova dei fatti.

Non tutte, come è naturale, si sono confermate ma solo chi è in malafede può negare che in questi vent’anni le disuguaglianze “si siano allargate e rese più dense” (Andrea Morniroli), che siano frutto di “politiche fiscali che premiano i ricchi” (Sabina Siniscalchi); che ci sia stata “una fusione tra l’apparato militare e quello poliziesco” (Salvatore Palidda) che ha prodotto in questi due decenni “un aumento delle spese militari

del 50% sfiorando i 2.000 miliardi di dollari all’anno” (Francesco Vignarca); o che anche di fronte a una pandemia come quella del Covid-19 “se lo stato sociale si privatizza gli interessi particolari si scontrano inevitabilmente con il diritto universale alla salute” (Giulia Di Donato). Che dire delle analisi del “movimento” di Genova sulle migrazioni? Che “i governi lungimiranti dovrebbero incentivarle anche perché i dati dicono che ne beneficia tutta la società” (Tommaso Frattini). Che persiste la tratta degli esseri umani come “forma di schiavitù moderna, originata dalle differenze economiche fra nazioni e persone” (Sofia Anni, Annaelena Valentini). Approfondita anche la riflessione cominciata nel 2001 sul femminismo che “non si ferma più al dato biologico ma prende in considerazione il patriarcato, l’omolesbotransfobia, il razzismo” (Jennifer Guerra)

E poi forse il lascito più profetico del Genoa Social Forum, la distruzione dell’ecosistema provocato dallo sfruttamento insensato del pianeta: “l’alternativa al consumismo e al produttivismo deve mettere assieme equità e sostenibilità” (Francuccio Gesualdi). Insomma: sotto le macerie di Genova sono rimasti i semi, che non hanno mai smesso di germogliare.

Dal 6 luglio al 16 luglio, ogni giorno verrà pubblicato sul sito semidigenova.festivaldirittiumani.it una pagina di approfondimento dei “semi di Genova”. Per ogni argomento, oltre alle testimonianze e al racconto di quei giorni – affidato alle cronache d’archivio di Radio Popolare e alle fotografie di Manuel Vignati – ci saranno le analisi di studiosi e studiose per attualizzare la tematica – a cura del Festival dei Diritti Umani con il supporto scientifico della Fondazione Roberto Franceschi Onlus – e le originali illustrazioni di Goodidea Style.

Il progetto si chiude sabato 17 luglio, ore 18 al Teatro della Cooperativa con un incontro dal vivo con: Vittorio Agnoletto – già portavoce del Genoa Social Forum; Danilo De Biasio – Festival dei Diritti Umani; Edda Pando – TodoCambia; Martina Comparelli – FridaysForFuture; Angelo Miotto – curatore del libro Genova per chi non c’era (Altreconomia, 2021); Renato Sarti – Teatro della Cooperativa. Segue lo spettacolo Mai Morti di e con Renato Sarti (info e biglietti sul sito del Teatro della

Cooperativa ).

Semi. Genova, 20 anni dopo: un altro mondo è ancora possibile

CALENDARIO DELLE USCITE SU

semidigenova.festivaldirittiumani.it

Martedì 6.07

SOLIDARIETÀ

Mercoledì 7.07

PACE

Giovedì 8.07

UGUAGLIANZA

Venerdì 9.07

LAVORO

Lunedì 12.07

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Martedì 13.07

SALUTE

Mercoledì 14.07

DIRITTI

Giovedì 15.07

DISSENSO

Venerdì 16.07

FUTURO