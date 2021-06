“Semina il garofano”, un’anima socialista per Bologna

Dopo un lungo periodo di lavoro sulla coalizione del centrosinistra con Matteo Lepore, vincitore delle primarie e candidato sindaco, a Bologna è iniziata sabato 26 giugno anche la campagna intitolata “Semina il garofano”. Tale iniziativa, promossa dal segretario provinciale Marco Strada e ben accolta dai giovani della federazione bolognese, consiste nella distribuzione di sacchettini contenenti semi di garofano tra le due vie principali della città metropolitana, ovvero Via Indipendenza e Via Ugo Bassi.

“Ogni comunità ha un’anima socialista” queste sono le parole che sono scritte all’interno di ogni busta e le quali sottolineano come, ad oggi, i socialisti siano presenti sul territorio e quanto lavorino per creare una società giusta in cui ciascuno possa essere libero e tutelato. Questo impegno, infatti, si evince ad esempio dalla disponibilità data da alcuni ragazzi presenti come volontari durante lo scrutinio per le primarie, dagli sforzi degli attivisti residenti e dagli eventi organizzati al fine di rilanciare l’ideologia e la storia socialista.

Bologna, come sempre, si riconferma una città giovane e democratica, progressista e riformista, adatta indubbiamente a raccogliere gente da tutto il mondo stregando chiunque decida di viverci. Sarà proprio da Bologna che il PSI troverà terreno fertile per piantare le sue radici e crescere rigoglioso, esattamente come quei garofani che riceveranno in dono migliaia di bolognesi.