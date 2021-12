La Serbia verso il voto, Vucic tenta l’en plein

Sono soprattutto le manovre dei partiti a caratterizzare l’attuale clima politico che si sta vivendo in Serbia. Ormai gli occhi di tutti, anche a livello internazionale, sono puntati sull’appuntamento elettorale della primavera del 2022, tra poco più di cinque mesi, che vedrà lo svolgimento contemporaneo delle elezioni presidenziali, politiche e amministrative della capitale Belgrado. Come dire il concentrato di tutto il potere e quindi la parola definitiva sul futuro della Serbia per i quattro, cinque anni successivi. Non è un mistero ormai che Aleksandar Vucic, attuale Presidente e leader del partito di maggioranza assoluta dopo le ultime consultazioni politiche, il Partito progressista serbo (che aldilà del nome occupa lo spazio del centro destra) che governa in coalizione con il Partito socialista (erede di Milosevic), voglia tentare l’en plein facendo piazza pulita di tutta l’opposizione, per la verità spesso divisa e ridotta ai minimi termini. Sarebbe per lui la consacrazione definitiva ottenuta dal voto popolare anche se non sia ancora chiaro se vorrà essere confermato Presidente della Repubblica o ridiventare Premier (lo era già dal 2014 al 2017) , lasciando la poltrona di primo cittadino della Capitale a Aleksandar Sapic ex campione di pallanuoto, leader dell’Alleanza patriottica serba da poco confluito nel Partito progressista. Consacrazione che avverrebbe anche a livello internazionale come unico punto di riferimento per l’Unione Europea e Stati Uniti (per Russia e Cina lo è già con ottimi rapporti). Ciò gli dovrebbe consentire di chiudere finalmente il difficile problema dell’indipendenza del Kosovo da una posizione rafforzata e probabilmente con contropartite tali da superare le eventuali e inevitabili critiche interne. Fino alla data di queste elezioni però è probabile che nessun risultato concreto positivo venga colto anche considerato che il nuovo Governò di Pristina ha accentuato le spinte nazionalistiche e p00ple divisioni con Belgrado rilanciando il progetto della grande Albania. Del resto il vento in poppa sembra soffiare verso il consolidamento del potere politico di Vucic e del suo partito. Nonostante le difficoltà recate dalla diffusione della pandemia la Serbia è indubbiamente il Paese dei Balcani che sta superando nel modo migliore la crisi economica determinata dall’infezione ed ha visto aumentare gli investimenti esteri (anche italiani) , frenare la disoccupazione e migliorare il tenore di vita dei cittadini. Il fatto di avere enormi agevolazioni fiscali per i rapporti con l’immenso mercato russo ha attirato risorse finanziarie dall’estero che si sono concretizzate in numerose società miste che operano con Mosca. Sono state iniziate poi numerose opere infrastrutturali soprattutto nel campo dei collegamenti stradali e ferroviari che hanno visto ingenti capitali cinesi intervenire a soccorso delle risorse statali. Ma c’è un altra grande opera, alla quale in questi giorni si è dato il via, attesa da tempo, che verrà presentata nella imminente campagna elettorale come fiore all’occhiello ( anchese ovviamente solo in fase di avvio): la metropolitana di Belgrado. Un investimento di enorme portata (i costi sono calcolati inferiori di poco ai 5 miliardi di euro) con l’apporto di società francesi e cinesi di costruzione e progettazione . Due le linee previste che toccheranno i punti nevralgici della Capitale per agevolare gli spostamenti lavorativi, favorire i cittadini e gli ospiti, decongestionare il traffico. Su questo sono già partiti gli stralci dell’opposizione che parla di costi che diventeranno insopportabili e di danni ambientali che saranno arrecati dalla costruzione. Ma l’impressione è che questa realizzazione, che si inserisce nell’ottica di modernizzazione del Paese, costituirà invece per Aleksandar Vucic, un ulteriore tassello che rafforzerà la sua popolarità ed il suo carisma. Vi sono dei segnali di ricomposizione unitaria dei partiti ostili al Governo su temi ambientali come le manifestazioni dei giorni scorsi contro l’apertura di una miniera di litio e contro due referendum sul numero di firme necessario per indirli e sulle espropriazioni. Sabato 4 dicembre, a Belgrado sono attese migliaia di persone mobilitate in tal senso. Ma il problema fondamentale per gli avversari di Vucic nel 2022 sarà non tanto quello di conquistare la maggioranza quanto di essere almeno presenti in Parlamento ricreando quella naturale dialettica istituzionale che oggi, non essendo riusciti a superare la soglia di sbarramento alle ultime politiche, manca.

Alessandro Perelli