Sicilia. Maraio: “Un campo largo per vincere in regione”

“In Sicilia si dovrà ripetere lo schema che ha portato il centrosinistra alla vittoria in tutte le città italiane alle ultime elezioni amministrative. Bisogna costruire una coalizione, aperta anche ad una alleanza con il M5S, con un programma in grado di offrire una alternativa credibile al Governo Musumeci, che sta portando al disastro questa regione. È la strada che dobbiamo percorrere facendo prevalere l’unità di intenti ed evitando strumentali divisioni. Certamente partendo dal lavoro da fare per recuperare la mancanza di programmazione sullo smaltimento dei rifiuti e l’assenza di progetti da sostenere con il PNRR, dopo la bocciatura dei primi 31 presentati dalla Giunta Musumeci al Governo”. Lo ha dichiarato il Segretario del Psi, Enzo Maraio, nel corso di una iniziativa del partito a Cefalù.