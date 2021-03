SOSTEGNI IN ARRIVO

Entro la settimana è previsto l’arrivo del decreto Sostegni, la prima ‘manovra’ del governo Draghi che dovrà distribuire 32 miliardi di nuovi aiuti a imprese, lavoratori e famiglie. Un decreto reso ancora più necessario dall’introduzione delle nuove misure restrittive che hanno fatto scattare nuove chiusure. Il paese soffre e sale anche il pressing dei partiti sul Governo. E’ previsto per domani un incontro tra i capigruppo della maggioranza e il ministro dell’Economia, Daniele Franco, sul dl Sostegni che sarà sul tavolo del Cdm venerdì. Mercoledì a palazzo Chigi si è svolto un vertice a cui, oltre al premier Mario Draghi e al responsabile di via XX settembre, hanno partecipato gli altri ministri competenti. Il decreto Sostegni, salvo imprevisti, dovrebbe essere varato venerdì dal Consiglio dei ministri. A questo punto è molto probabile che proprio venerdì, al termine della riunione del governo, sarà lo stesso Draghi a illustrare ai giornalisti le misure contenute nel provvedimento. Sarebbe la prima conferenza stampa dell’ex presidente della Bce da quando si è insediato alla guida dell’esecutivo.

Il testo del decreto complessivamente varrà 32 miliardi finanziati in deficit. “Quasi 12 miliardi saranno destinati alle misure di sostegno alle attività produttive – ha detto la viceministra dell’Economia Laura Castelli – con un fondo ad hoc per la montagna, 6 miliardi alle politiche per la salute di cui 5 per il piano vaccini e poco meno di 10 miliardi alle misure di sostegno alla famiglia, al lavoro, alle indennità per gli stagionali e gli sportivi, al rifinanziamento della cig, del reddito di cittadinanza e d’emergenza, della Naspi e del Fondo occupazione”.

Negativo il parere della Cgil: “Il dl Sostegno – si legge in una nota del sindacato – che pur si prefigge l’obiettivo di sostenere famiglie e lavoratori in questa situazione di straordinaria difficoltà pandemica, rischia di scaricare ancora una volta sulle lavoratrici e sulle famiglie con figli under 14 il peso dell’emergenza. Per questo riteniamo necessari e importanti alcuni correttivi”. La prima delle modifiche richieste dalla Cgil consiste “nell’eliminazione dell’incompatibilità tra l’accesso ai congedi e lo smart working. Le due misure – si spiega – non possono essere alternative: lavorare da casa è lavorare, e quindi incompatibile con la cura e l’assistenza ai figli under 14 in Dad. Per lo stesso motivo, deve essere possibile fruire del bonus baby sitter anche in caso di smart working”. Inoltre “si ritiene non sufficiente l’indennità prevista in caso di congedo, pari al 50% della retribuzione”.