Spid, da ottobre obbligatorio per tutti i servizi pubblici

Spid

OBBLIGATORIO PER TUTTI I SERVIZI PUBBLICI

Dal 1° ottobre lo Spid è obbligatorio per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Il sistema pubblico di identità digitale sostituisce ufficialmente le altre modalità di accesso per comunicare con i servizi telematici erogati dagli enti statali, come nome utente e password o codice Pin. Continueranno comunque a essere valide anche la Carta d’identità elettronica e la Carta nazionale dei servizi.

Come si attiva e dove

Lo Spid può essere attivato dai cittadini maggiorenni online grazie a uno degli identity provider, cioè gestori dell’identità digitale, riconosciuti. Per farlo basta seguire questi passaggi.

Accedere al sito di un identity provider.

Preparare un documento di riconoscimento italiano, la tessera sanitaria (o il codice fiscale) e i propri contatti e–mail e telefonici.

Registrarsi al servizio ed effettuare il riconoscimento di persona, via webcam, audio-video con bonifico, con Carta d’identità digitale, Carta nazionale dei servizi o firma digitale.

In alternativa è possibile recarsi presso un ente della Pubblica Amministrazione abilitato al rilascio gratuito dello Spid, in un ufficio postale o in altre attività commerciali convenzionate, con gli stessi documenti utilizzati per la procedura telematica.

È inoltre possibile ottenere, previa osservanza elle relative istruzioni, lo Spid al supermercato e/o farne richiesta in tabaccheria.

La registrazione ha tempi variabili in base al gestore scelto, ma richiede in genere tra i 5 e i 20 minuti più il tempo necessario per la verifica dell’identità.

Le due alternative

Chi ha problemi con lo Spid o è ancora in attesa della verifica dell’identità o del rilascio delle credenziali, può continuare ad accedere ai servizi della PA anche attraverso altri due strumenti.

Il primo è la Carta d’identità elettronica, selezionando la voce “Entra con Cie”. Attraverso un lettore di schede oppure uno smartphone o un tablet con tecnologia NFC è possibile effettuare l’accesso ai servizi, anche se inizialmente è necessario impostare un codice Pin univoco..

Il secondo è la Carta nazionale dei servizi. Si tratta della tessera sanitaria. Per poterla utilizzare per l’accesso ai servizi online e usarla dunque come Cns è però necessario richiedere agli uffici regionali incaricati l’erogazione del Pin.

Reddito di libertà

ONLINE LA PROCEDURA PER I COMUNI

Con il messaggio Inps del 24 novembre scorso, n. 4132 l’Istituto ha comunicato il rilascio della procedura di acquisizione delle domande relative al Reddito di Libertà da parte degli operatori comunali, disponibile all’interno del servizio online Prestazioni sociali.

Il Reddito di Libertà consiste in un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia.

Il messaggio informa, inoltre, che la domanda per accedere al beneficio deve essere inoltrata all’Inps dalle donne interessate tramite il Comune di residenza, utilizzando il modello allegato allo stesso messaggio (Allegato 1), in sostituzione del precedente modulo.

La circolare Inps dell’8 novembre 2021, n. 166 ha già illustrato nel dettaglio la disciplina del Reddito di Libertà, specificandone i requisiti di accesso, il regime fiscale, le compatibilità con altre misure di sostegno (Reddito di cittadinanza, Rem, Naspi , Cassa Integrazione Guadagni , Anf, ecc.) e le modalità di presentazione della richiesta.

I dati 2020

OSSERVATORIO POLITICHE OCCUPAZIONALI E DEL LAVORO

È stato recentemente pubblicato dall’Inps l’Osservatorio delle politiche occupazionali e del lavoro con i dati relativi al 2020.

La serie storica riportata nell’Osservatorio, che copre il periodo dal 2016 al 2020, mostra come nel 2020, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, si è avuto un rallentamento dell’occupazione e delle dinamiche legate anche al mercato del lavoro.

Per affrontare l’emergenza occupazionale sono state introdotte nuove agevolazioni contributive che hanno riguardato in particolare le imprese del settore privato. La più rilevante è Decontribuzione Sud, concessa a partire da ottobre 2020, che prevede un’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate del Paese.

Nel periodo osservato si registra una flessione del numero medio di lavoratori che beneficiano degli incentivi all’occupazione a tempo indeterminato e si riscontra la generale diminuzione del numero medio di beneficiari per le diverse agevolazioni.

Nel 2020, escludendo la Decontribuzione Sud, si può osservare che circa il 50% degli interventi messi in atto per incentivare l’assunzione è rappresentato dall’apprendistato e il 38% dai contratti a tempo indeterminato.

Nello stesso anno è confermata la predominanza della componente maschile dei beneficiari di politiche attive in quasi tutte le tipologie di intervento, ad eccezione delle agevolazioni per gli ultracinquantenni e donne e delle agevolazioni per le assunzioni in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa per le quali è maggioritaria la componente femminile.

Per maggiori informazioni l’Istituto ha reso possibile consultare le proprie statistiche sulle politiche del lavoro.

Requisiti e domanda

REDDITO DI CITTADINANZA, BENEFICIO ADDIZIONALE

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 prevede il riconoscimento ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza (Rdc), che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione, di un beneficio addizionale in unica soluzione pari a sei mensilità del Reddito di Cittadinanza nei limiti di 780 euro mensili.

Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono illustrate nel dettaglio dalla circolare Inps del 22 novembre scorso, n. 175, che specifica i requisiti di accesso e i termini di attuazione, relativamente alla tipologia di attività avviata.

I beneficiari del Reddito di cittadinanza che aprono una nuova attività professionale o commerciale, possono dunque richiedere un bonus fino a 4.680 euro, pari a 6 mensilità del reddito (780 euro), erogato in un’unica soluzione da aggiungere all’assegno già percepito a titolo di sussidio.

Si tratta di un bonus destinato a sostenere l’autoimprenditorialità che è ufficialmente operativo dal 24 settembre 2021, ma ora l’Inps ha specificato requisiti e regole di accesso in una nuova circolare, la numero 175 del 22 novembre scorso

Cos’è

Si tratta di un incentivo a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio.

È pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, aggiuntivi al beneficio, da corrispondersi in unica soluzione fino a 4.680 euro, nei limiti di 780 euro mensili.

I requisiti

Per poter richiedere il beneficio devono essere rispettati contemporaneamente tutti i requisiti richiesti:

i richiedenti devono far parte, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Reddito di cittadinanza in corso di erogazione;

devono inoltre aver avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Reddito, un’attività autonoma o di impresa individuale o, ancora, aver sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

L’Inps fa alcuni esempi: Il primo: Domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021; inizio attività lavorativa autonoma in data 20 marzo 2021. Il beneficio addizionale spetta in quanto l’attività lavorativa risulta intrapresa nei primi dodici mesi di fruizione del Rdc. Il secondo: Istanza di RdC accolta in data 15 settembre 2020; inizio attività lavorativa autonoma avviata in data 20 settembre 2021. Il beneficio addizionale non compete in quanto l’attività lavorativa oggetto di incentivazione non risulta iniziata entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio. Il terzo: Richiesta di Rdc accolta in data 15 settembre 2021; inizio attività lavorativa autonoma in data 15 giugno 2021. Il beneficio addizionale non spetta in quanto alla data di inizio attività il nucleo familiare non risultava essere in corso di godimento del Rdc.

Domanda

Per richiedere il bonus Inps fino a 4.680 euro è necessario aver comunicato con il modello “RdC-Com Esteso” l’avvio dell’attivata entro trenta giorni dal suo inizio. Solo una volta eseguito questo adempimento sarà possibile inoltrare la domanda: attraverso il sito dell’Inps (ci si dovrà prima autenticare con il proprio pin/Spid/Carta nazionale dei servizi /Carta di identità elettronica; o tramite gli Istituti di patronato; oppure i Centri di assistenza fiscale.

Per le attività avviate e regolarmente comunicate, ma per le quali la fruizione del Reddito di cittadinanza sia ancora in corso, deve essere effettuata una nuova comunicazione all’Inps mediante il nuovo schema di modello “Com Esteso”.

Al riguardo, l’Inps specifica che “Al fine di non pregiudicare gli eventuali diritti di coloro che abbiano già implicitamente manifestato la volontà di accedere al beneficio, inviando il modello “RdC-Com esteso” entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 febbraio 2021, si ritiene necessario prevedere una salvaguardia specifica per il periodo transitorio compreso tra la data di pubblicazione del decreto e la data di operatività della procedura per la presentazione della domanda di accesso al beneficio addizionale, ossia dal 15 maggio 2021 al 30 settembre 2021”.

Carlo Pareto