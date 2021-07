Splendori e miserie del Bel Paese raccontati da Maurizio Battista

Un grandissimo ritorno sul palcoscenico per Maurizio Battista, che proprio stasera alle ore 21.00 sarà in scena a Latina nell’Arena Coni con lo show inedito intitolato “Che paese è il mio paese”.

La nostra bella Italia è ancora “il paese dei santi, dei poeti e dei navigatori”? Lo scopriremo insieme a Maurizio Battista, il comico romano che in questo nuovo spettacolo teatrale fa luce sui recenti usi e costumi degli italiani.

Attraverso la sua esilarante comicità e il suo sguardo attento e scrupoloso, Battista analizza le contraddizioni, le incoerenze, le mode e le abitudini che fanno di questo Paese il Suo (e il Nostro) Paese.

Lo spettacolo, scritto da Maurizio Battista, con la collaborazione di Vittorio Rombolà, Alberto Farina e Gianluca Giugliarelli, evidenzia le tipicità, in continua evoluzione, che contraddistinguono il nostro Stivale, rendendolo un “posto” stravagante e bizzarro, ma – anche per questo – unico al mondo.

Dopodomani, sabato 24 luglio, sempre alle ore 21:00, il protagonista della serata sul palco dell’Arena Coni sarà Edoardo Leo con “Ti racconto una storia”, un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista romano Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera a oggi.

Venti anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente, che cambia forma e contenuto ogni volta, in base allo spazio e all’occasione. È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane.

In scena, non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco, Benni, Piccolo…), ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.

Entrambi gli eventi sono organizzati da Ventidieci e Teatro Moderno, in collaborazione con Atcl, e con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Latina. Biglietti in vendita online su Ticketone.it e Ciaotickets.com e nei punti vendita Box Office Lazio.

Redazione Avanti