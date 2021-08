Stano e Palmisano 40 km di marcia per due… ori

Et voilà, dopo 20 chilometri di marcia Massimo Stano trionfa e mette in cassaforte la settima medaglia d’oro, di cui tre nella disciplina dell’atletica leggera: come a Mosca nel 1980 e a Los Angeles nel 1984. Il ventinovenne pugliese, a Sapporo, 29 gradi e un caldo umido come piace a lui, ad un chilometro dal traguardo stacca tutti, soprattutto lascia indietro il campione del mondo Yamanishi, e mette il suo nome insieme a quello di Damilano e Brugnetti. La tradizione di una disciplina da sempre forziere di medaglie…è rispettata.

Ma quale è stato il mantra che lo ha spinto vittorioso verso il traguardo? Stano racconta di aver ripetuto a se stesso all’infinito, prima e durante la gara ‘sono il più forte, facciano quello che vogliono io resto il più forte’!

Alla faccia della Sindaca di Roma e dei grillini, che hanno rinunciato alle prossime Olimpiadi del 2024, le quali anziché a Roma si svolgeranno nella Ville Lumiere, mentre terminavo di scrivere due brevi note sul successo di Stano, ecco apparire dal cilindro l’ottava medaglia d’oro. Questa volta la prestigiatrice della gara dei 20 chilometri di marcia femminile è Antonella Palmisano che, come nulla fosse, il giorno del suo trentesimo compleanno, in Giappone, si concede il cadeaux di salire sul podio più alto. A caldo le vengono chieste le sue sensazioni e lei serafica risponde ‘ho voglia di sentire l’inno e poi ve lo dirò’.

Chiosa: a 48 ore dal termine dei Giochi di Tokyo, non avevamo mai vinto tanti ori, argenti e bronzi; infatti, era da Atlanta 1996, l’edizione del Centenario, che lo sport azzurro non conquistava un numero così alto di medaglie.