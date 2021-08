Sui ragazzi (G. Francioni e F. Frosini) della Via Pal

Se si è un buon ermeneuta (come G.Francioni, F. Frosini e G. Gospito ) dei Quaderni del carcere, non è impossibile districarsi tra note, appunti, e testi un po’ più ampi, e per que sta impervia via ricostruire le idee di Antonio Gramsci sulla storia dello Stato italiano. Ma tale esito sembra arduo per il comune lettore almeno per un paio di ragioni.

Gramsci giustappone l’analisi fondata su nuove categorie (spesso rivolte alla costruzione di un mondo ideale di partito, Stato, nazione, burocrazia e in generale di quella che chia ma “società politica”) all’uso di vecchie categorie. E spesso allude a processi storici come il Risorgimento e il periodo post-unitario della nostra convivenza nazionale.In secondo luogo, almeno (ma non solo) negli ultimi Quaderni, usa formule sfingetiche per indicare una sintesi dei personaggi della società politica. Per esempio la “funzione Piemonte”(o “monarchia burocratica”) in cui raggruppa Stato, nazione, partiti, burocrazia e anche classe.

Non solo li ingloba, ma non si perita quasi mai di disgiungerli in modo da evitare quel che non di rado si verifica, cioè di dare luogo a un’identificazione dell’una nel l’altra.

Spirito di partito uguale spirito statale.Pertanto, “spirito di partito” finisce per equiva lere a “spirito statale” (che per Gramsci è il massimo valore).Lo era anche per un leader liberale come Giovanni Giolitti. A lui lo studio migliore sul fascismo come realtà istitu zionale, prassi e non più solo teoria[1], finisce per assomigliare Mussolini.Guido Melis è troppo buon studioso per commettere l’errore di non inserirlo in un processo di continuità anche della più accorta riflessione storio grafica.

Credo che si tratti di un rilievo che vale la pena di approfondire, anche se il rischio è di doversi arrendere a dare al fascismo/governo, fascismo\Sta to, una connotazione che, an che dopo gli studi di Sabino Cassese, e l’apporto di una rivista originale come Le Carte e la Storia (fondata dallo stesso Guido Melis ed edita da il Mulino) è venuta scemando, se non si è addirittura persa.

Gramsci ha saputo rimediare alle semplificazioni degli stessi suoi scritti pre-carcerari[2], in cui la storia d’Italia e in particolare il dopoguerra erano rappresentati secondo le formule politiche (e perciò perentorie) del Komintern. Nelle riflessioni degli anni Trenta affida te ai Quaderni l’analisi si fa molto più attenta e significativa.

A renderla possibile è anche il venir meno dell’infatuazione\idolatria che il fondatore de L’Ordine Nuovo ebbe per Lenin e per Stalin. Quel che dopo il 1917 aveva chiamato lo “Stato operaio” dall’inizio degli anni Trenta viene identificato, con la sobria misura di un credente che non ha ancora abiurato, con un regime ad alta densità di statolatria e di occhiuta vigilanza poliziesca su scala di massa.

Gramsci non mostra interesse a coniugare i regimi al potere a Roma e a Mosca per quel che feriscono, e denunciano, i leader antifascisti (cioè i sistemi di grande, micidiale coer cizione e violenza). Dal suo lessico viene meno ogni esecrazione, che era proprio del moralismo politico degli antifascisti li berali e anche socialisti.

La ragione risiede, mi pare, nel fatto che il fasci smo e il comunismo hanno realizzato esperimenti, se non modelli, di Stato in cui le esigenze di estensione del contenuto (a discapito delle forme, invece estesamente violate) della democrazia, cioè della partecipazione delle masse, sono sempre più recepite.

Sono diventate addirittura funzioni dello Stato, inserite nel reticolato macro e micro-istituzionali sul territorio.Non sono più, come era avvenuto per tutto l’Ottocento fino alla prima guerra mondiale, funzioni limitate al terreno “privato”, cioè delle autonomie fibrillanti nel corpo sociale della comunità nazionale.

Hegel le riteneva fisiologiche al costituzionalismo. Non erano sussumibili come espressi one e forma del policentrismo dello Stato antico e medievale. Anche, e soprattutto quello moderno e contempo raneo, Gramsci lo considera sempre piegato agli interessi della borghesia dominante, ma con la preoccupazione, dopo la prima guerra mondiale, di inglobare, e cercare di soddisfare, bisogni sociali più ampi. Lo Stato ora si apriva, si faceva in molta misura, popolo, classi, nazione ecc.Cruciale nell’a nalisi dell’uomo politico e ormai intellettuale sardo, è la moltiplicazione delle istanze di controllo della vita delle masse. Di qui l’impiego in positivo, e non in negative, del termine totalita rio.

Un nuovo approccio al fascismo.Le strutture dell’economia, della finanza, delle assicu razioni, della sanità, le mille forme assistenziali (dalla culla alla tomba) corrispondono ad una de nominazione\accezione di democrazia di tipo contenutistico(cioè sostanziale e non formale). Le masse, il popolo, vedono realizzato dal fascismo e comunismo un incremento\accrescimento delle caratteristiche “democratiche” di cui erano stati in parte portatori i vecchi partiti di fine Otto cento-primo ventennio del XX secolo.Credo valga la pena di mettere in ordine, oltre la centralizzazione dello Stato, gli altri caratteri del fascismo deli neati da Gramsci. Sono spesso radicalmente diversi sia dall’analisi sia dalla propaganda svolta dall’anti fascismo democratico e an che dal socialismo sovietico.

Mi pare opportuno rilevare come a nessuno dei due la riflessione di Gramsci possa essere assimilata. Che Togliatti e il Pci nel secondo dopo guerra non l’abbiano saputa, o voluta, cogliere, e abbiano sovrapposto le ragioni dell’antifascismo di Gramsci a quello del Psi, della la Dc, del Pri ecc. è stata una macroscopica “trahison des clercs”. Si può dire di più: è stata ,ma anche un contributo non richiesto nè necessario all’immiserimento di Gramsci. Si è finito per omologarlo alle esigenze strumentali di tattiche ed operazioni politiche di breve periodo e basso conio.

E’ la stata la sua camicia di Nesso. Ma la storia ha eventi sismici imprevisti. In questo caso sono i ragazzi della Via Pal di Pavia e Urbino, diretti da Gianni Francioni e Fabio Frosini, a scuotere dal 1989 in avanti certezze e sbaraccare stracche convenienze di par tito.[3]

La camicia della togliattizzazione di Gramsci (come mi pare opportuno chiamarla) l’hanno progressivamente sfrangiata e ora quasi distrutta. Senza far esplodere scandali, ma avvalendosi alle armi molecolari della filologia, unita alla mancanza di carità di patria (e di classe), cioè di partito.

Non si capisce perchè i molti studi tematici di Fabio Frosini abbiano sollevato alti lai da parte di Luciano Canfora[4] e Leonardo Paggi[5]. Sono, infatti, autori ai quali si debbono i primi saggi inve recondi rispetto ad alcuni momenti della “storia sacra” in cui si sono avventurati Paolo Spriano e anche lo stesso Ernesto Ragionieri) che hanno posto un argine all’ossessiva litania secondo la quale nella storia del Pci non ci siano state fratture e divisioni. Ha, quindi, fatto bene Alberto Asor Rosa[6] a parlare dell’apostasia fino al dis tacco del fondatore dal suo stesso partito.

E’ nato così il nuovo Gramsci diverso, molto di verso da quello che ci aveva imbandito la Fonda zione Gramsci in versione defensor fedeli (da R.Donini a F.Ferri e a una certa fase della direzione di S. Pons e G. Vacca).

Un organo di partito ha le sue regole e le sue riverenze. Ad esse corrisposero i diversi ten tativi, regolarmente falliti, di reinserire i comunisti nel mercato politico, a cominciare dal le coalizioni di governo guidate dalla Dc.Liberatisi dai vincoli della togliattizzazione di Gramsci, oggi si delinea con crescente chiarezza la sua immagine più inedita e più vera di Machiavelli del XX secolo.Dopo quelli di Giuliano Guzzone e Leonardo P. D’Alessandro, il saggio di Francesca Antonini, che sta per andare in stampa presso l’editore Brill[7], ne fornisce una prova direi implacabile.

