Super Lega. Nencini, UEFA adotti misure per accorciare gap

“Super Lega. Effetti immediati: totale disinteresse nelle competizioni nazionali salvo che per la testa della classifica e per la retrocessione, disinteresse per la Champions League e per la UEFA Europa League, cancellazione del merito e ripristino del diritto di nascita come avviene nelle monarchie. Insomma, la rivoluzione alla rovescia.

L’Uefa, oltre che contestare, dovrebbe invece prevedere misure concrete per accorciare il gap economico tra club di diverse dimensioni poiche’ il fair play finanziario si è rivelato insufficiente. Il calcio sarebbe più competitivo, più spettacolare, più entusiasmante.

Il 5 maggio il sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali verrà audita in Commissione VII senato. Di sicuro si discuterà anche di questo”. È quanto ha dichiarato il Presidente della Commissione Istruzione, cultura, spettacolo e sport del Senato, Riccardo Nencini.