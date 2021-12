Suppletive. Maraio: “Si scelga candidato attraverso il dialogo”

“Nella scelta del candidato al collegio Roma 1 il centrosinistra sia guidato dallo stesso spirito che portò alle candidature di Roberto Gualtieri e di recente a quella di Enrico Letta a Siena e cioè attraverso una scelta condivisa fra i partiti e i movimenti di centrosinistra. Fughe in avanti ed auto candidature non aiutano il progetto di costruzione di una coalizione, di cui i socialisti sono parte, che sta dimostrando, dove si presenta unita, di saper vincere e governare”.

Lo dichiara in una nota il Segretario del Psi, Enzo Maraio.

Leggi anche “Pd-M5S per Conte. Il seggio romano al centro dello scontro”