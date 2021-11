Svezia, Andersson e gli scenari possibili per il governo

Magdalena Andersson rimarrà sicuramente nella storia politica della Svezia per due ragioni. Per essere stata la prima donna a essere nominata Premier (pur in un Paese all’avanguardia per l’uguaglianza di genere ) e per le immediate dimissioni avvenute poche ore dopo. Diventata leader dei socialdemocratici dopo le dimissioni di Stefan Lofven, essendo alla guida del partito più forte in Parlamento era diventata, secondo la normativa svedese, dopo la crisi del Governo precedente, la candidata Premier. E a questa carica era stata eletta, martedì sera 23 novembre dal Riksdag con i voti di una coalizione che comprendeva, oltre al suo partito, quello di centro, i verdi e l’estrema sinistra. Un voto, per la verità, ben lontano dalla maggioranza assoluta e che stava in piedi solo per la legge svedese che prevede la legittimità di un Governo di minoranza se l’opposizione non riesce a raggiungere la metà più uno dei seggi dell’Assemblea. La Andersson di voti positivi ne ha ottenuti 117, 57 sono stati gli astenuti ma i contrari solo 174, uno in meno del necessario per non fare eleggere il suo Governo di minoranza. Un lungo applauso ha sancito quello che sembrava l’inizio della prima presenza femminile a capo di un Esecutivo. Nuotatrice di alto livello, ex Ministro delle Finanze del precedente Governo, Magdalena Andersson sembrava essere la persona che avrebbe salvato la tradizionale leadership socialdemocratica alla guida del Paese. Ma la mattina del giorno dopo la sua elezione il Parlamento approvava la proposta di bilancio della opposizione : ai voti dei conservatori si erano aggiunti quelli dell’ estrema destra dei Democratici svedesi. E proprio per questo motivo i verdi hanno annunciato la loro uscita dal Governo ritenendo il documento finanziario approvato incompatibile con la loro presenza. E così alla Andersson non è rimasto che presentare le dimissioni affermando di non essere disposta a guidare un Esecutivo sul quale potrebbero essere sollevati dubbi di legittimità. Cadono tutti gli impegni programmatici appena esposti che si fondavano sulla ricerca di una crescita socialmente ed ecologicamente sostenibile ed equamente distribuita con la difesa di quel welfare da sempre uno dei punti di forza della politica scandinava. Adesso gli scenari possibili si riducono a due: una riproposizione della Andersson con la proposta di un Governo di minoranza solo socialdemocratico che il Parlamento svedese potrebbe essere chiamato a votare lunedì 29 o un altro Premier dello stesso partito con l’inevitabile ricorso a elezioni il prossimo anno. Una situazione che rende estremamente incerto l’ avvenire di un Paese che sta vivendo una nuova drammatica e per certi versi inaspettata, dopo i dati confortanti di alcuni mesi fa, recrudescenza della pandemia da coronavirus, con un preoccupante rialzo di contagi e di vittime e con l’annuncio di nuove possibili restrizioni. Ciò in una Svezia che sembrava essere un isola felice per il diffondersi dell’ infezione e che aveva risposto positivamente all’ invito alla vaccinazione. L’instabilità politica del Paese si aggiunge alla precarietà sanitaria e rischia di destabilizzare ulteriormente la vita sociale ed economica degli svedesi.

Alessandro Perelli