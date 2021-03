Una tassa minima per le multinazionali

Dal Washington Post, apprendiamo che il segretario al Tesoro Janet Yellen sta lavorando con altri paesi ad un accordo per aggiornare le norme sulla tassazione delle società multinazionali in modo da stabilire una tassa minima globale, che tra l’altro impedirebbe ad un’azienda di lasciare un paese per spostarsi in un altro con sistema di tassazione più vantaggioso.

Il segretario del Tesoro sta partecipando ai negoziati in corso presso l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che riunisce 140 paesi, su come aggiornare le norme fiscali globali in modo da riflettere gli sviluppi dell’economia digitale. Un pilastro del lavoro del gruppo è incentrato su un’imposta minima globale non vincolante.

L’idea di una tassazione globale era stata già espressa dalla Yellen durante la sua audizione di conferma dove aveva espresso l’impegno dell’ amministrazione Biden-Harris “ad aggiornare le norme fiscali globali in modo da stabilire regole di tassazione minima efficaci, prevenire il trasferimento dei profitti globali (nei paradisi fiscali) e garantire che le società paghino la loro giusta quota”.

Su questa idea, per la verità si sta discutendo già da qualche anno sia nell’Ocse che al G20 senza essere ancora approdati ad una decisione fattiva, anche per l’opposizione degli USA durante la presidenza di Donald Trump.

Il ministro dell’Economia Daniele Franco, poco tempo fa, in una conferenza stampa, con a fianco il governatore Ignazio Visco, al termine della riunione dei ministri finanziari e dei governatori delle banche al G20, ha detto: “La presidenza italiana del G20 auspica che si arrivi ad un accordo sulla tassazione minima delle multinazionali entro luglio di quest’anno. Tutti i paesi propongono questa soluzione ma il diavolo sta nei dettagli e passare da un accordo sulle linee guida a uno dettagliato con i tanti aspetti piccoli e grandi da definire non sarà una passeggiata, e la soluzione non facilissima”.

Franco ha spiegato: “Si discute della tassazione delle multinazionali e alcune sono anche quelle digitali come Microsoft ed altre e si discute se introdurre aliquote minime e come ripartire i profitti tra i paesi. Una volta trovata la soluzione verrebbe applicata anche per le imprese che operano sul web. Le web tax introdotte in modo unilaterale da alcuni paesi non sono l’ottimale e l’idea è di muovere verso una soluzione globale sulla quale sta lavorando anche l’Ocse e il Fondo monetario e speriamo che per la metà di quest’anno troveremo una soluzione”.

Sono due i pilastri dettati dai gruppi di lavoro e su cui si procederà in futuro.

Il primo esplorerà le potenziali soluzioni per determinare dove dovrebbe essere pagata la tassa-standard e su quale base (“nexus”), nonché quale porzione di profitti potrebbe o dovrebbe essere tassata nelle giurisdizioni in cui si trovano i clienti o gli utenti (“allocazione dei profitti”).

Il secondo pilastro esaminerà la progettazione di un sistema per garantire che le imprese multinazionali, nell’economia digitale e non, paghino un livello minimo di tassazione. Questo pilastro fornirebbe ai Paesi un nuovo strumento per proteggere la propria base imponibile dallo spostamento dei profitti verso le giurisdizioni a bassa/non tassazione.

Il piano, che avrebbe trovato un accordo nel G20, indica i diversi approcci che si stanno al momento considerando per l’adozione, oramai scontata, di un’aliquota minima globale da applicare sulle entità multinazionali e, al contempo, di regole specifiche volte a consentire ai Paesi di negare detrazioni o vantaggi fiscali per pagamenti e/o spese che non sono soggetti almeno a tale aliquota o requisito minimo di tassazione. Il piano, in realtà, è il secondo di due pilastri di lavoro entrambi interni al progetto dell’OCSE il cui scopo comune è riscrivere le norme fiscali per tutto il globo in modo da adattarle per neutralizzare la crescente preoccupazione che le multinazionali, in particolare quelle operanti nell’economia digitale, non paghino tasse sufficienti o comunque non le versino nei posti giusti, cioè nei Paesi ove si concentrano le vendite effettive di beni e servizi.

Dopo lo sforzo europeo per tassare l’attività digitale di colossi tecnologici come Google e Facebook Inc. etc., tutti bloccati all’inizio di quest’anno, la Francia, l’Italia e altri Paesi europei stanno di fatto perseguendo propri piani nazionali di tassazione.

Già lo scorso anno, gli oppositori di tali sforzi unilaterali hanno sostenuto che gli Stati dovrebbero attendere un accordo OCSE entro la fine del 2020, prima di procedere. Accordo che non è arrivato.

In questo scenario, il primo pilastro del nuovo piano OCSE svilupperebbe nuovi standard per delineare la presenza effettiva e sostanziale da cui far discendere una reale base imponibile. Questo concetto normativo dovrebbe poter consentire ai Paesi coinvolti di tassare anche le società che non hanno presenza fisica, introducendo anche nuovi metodi per tracciare la riallocazione degli utili imponibili tra le giurisdizioni messi in pratica dai grandi gruppi.

Tuttavia, una volta raggiunto il consenso finale su una soluzione, i Paesi probabilmente adotteranno nuove regole attraverso la legislazione interna e le modifiche ai trattati fiscali.

Naturalmente, Paesi come Francia e Germania spingono affinché l’OCSE adotti una tassa minima globale per fermare una corsa verso il basso delle aliquote fiscali e proteggere le basi imponibili nazionali. In effetti, è stato più facile trovare un accordo sulla tassa minima globale e sullo stop all’erosione della base imponibile rispetto alle nuove norme per definire il nesso e/o l’allocazione degli utili delle multinazionali tra giurisdizioni differenti.

Per evitare conseguenze indesiderate, come un’entità soggetta ad un livello di imposizione fiscale eccessivo, l’OCSE si impegna ad esplorare modi alternativi per semplificare le nuove regole. Il secondo pilastro normativo consiste nella valutazione di come determinare quando il reddito è soggetto a un tasso minimo effettivo.

Un’altra serie di proposte consente alle giurisdizioni di negare le detrazioni su pagamenti o elementi di reddito non soggetti all’imposta con tasso minimo standard. In tal caso, il gruppo di lavoro valuterà quali tipi di pagamenti dovrebbero essere soggetti a una regola di versamento imposto e come apportare rettifiche fiscali quando necessario, nonché come progettare una tale regola e come interagire con le ritenute fiscali. Il lavoro del “GLOBE” esaminerà anche come le misure si allineano alle regole dell’Unione Europea e ad altri obblighi internazionali, al fine di evitare incongruità normative.

Il quadro inclusivo ha convenuto che il lavoro tecnico deve essere integrato da una valutazione d’impatto sul modo in cui le proposte influenzeranno le entrate, la crescita e gli investimenti delle amministrazioni pubbliche coinvolte. Mentre i Paesi hanno organizzato una serie di gruppi di lavoro per affrontare le questioni tecniche, riconoscono anche che l’accordo politico su una soluzione globale e unificata dovrebbe essere raggiunto il prima possibile, idealmente prima della fine dell’anno, per garantire un tempo sufficiente per il completamento del lavoro durante il 2020.

Adesso appare chiaro che gli Stati Uniti spianano la strada all’accordo globale sulla digital tax che la presidenza italiana del G20 punta a raggiungere entro la metà del 2021.

La posizione assunta dalla nuova amministrazione di Joe Biden nel corso della prima riunione dei ministri delle Finanze e dei banchieri centrali del G20 sotto la guida dell’Italia, segna un punto di svolta nei negoziati in sede Ocse.

Il ritiro della proposta di ‘porto sicuro’ (degli Stati Uniti) annunciato dal segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, è stato accolto favorevolmente come un segnale certamente positivo. In precedenza, i colloqui multilaterali per riformare la tassazione in sede Ocse si erano bloccati dopo che l’ex segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, aveva insistito sulla controversa misura alla fine del 2019.

Questa apertura degli Stati Uniti sulla tassazione digitale è stata accolta positivamente dal ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz che ha detto: “Un importante passo avanti che potrebbe aprire la strada a un accordo più ampio. La mia collega statunitense Janet Yellen ha detto oggi ai ministri delle finanze del G20 che gli Stati Uniti parteciperanno e che le nuove norme per una tassazione internazionale equa dovrebbero essere vincolanti per tutte le società”.

Sulla stessa linea il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, uno dei critici più espliciti della proposta del porto sicuro, ha detto: “Raggiungere un accordo entro l’estate è a portata di mano, soprattutto ora che gli Stati Uniti hanno confermato che stanno abbandonando il principio del porto sicuro”.

Tramite un post sul suo blog, il gigante tecnologico Google è intervenuto a gamba tesa nel dibattito sulla tassazione di Big Tech. L’appello della compagnia di Mountain View, comparso il giorno prima del summit tra ministri delle finanze del G20, è un’esortazione a concordare un sistema di tassazione internazionale che sia promotore di maggiore equità e multilateralismo.

Lo scontro Big Tech-Australia fa parte di una battaglia globale per la delimitazione degli onori, e gli oneri, delle multinazionali tecnologiche, potenze economiche globali la cui crescita esponenziale ha scombinato i giochi dell’economia mondiale. L’erogazione di servizi più immateriali, più fluidi, le ha rese il bersaglio di regulators in tutto il mondo.

Finora, la comunità internazionale, specificamente l’OCSE, non è stata capace di rispondere con norme adeguate.

Perciò una serie di autorità (incluse quelle europee) hanno approvato nuovi regimi unilaterali di tassazione delle attività digitali. Alcuni Paesi, come l’Australia e la Francia, si sono già mosse in questo senso. Probabilmente il motivo per cui Big G, temendo le prossime mosse degli altri governi, coglie la palla del G20 al balzo giocando d’anticipo.

Karan Bhatia, già Rappresentante del Commercio nell’Amministrazione americana di George W. Bush, adesso vice presidente della sezione Affari Governativi e Politiche Pubbliche di Google, ha detto: “Per diversi anni, i governi del mondo si sono incontrati all’OCSE per riformare il sistema internazionale di imposte sulle imprese. Non sorprende che il successo non sia arrivato velocemente. Questo non è un compito facile, ma rimane decisivo. Mentre il mondo si risolleva dalla pandemia, una cornice che faciliti il commercio globale e gli investimenti internazionali serve più che mai”.

Secondo Bhatia: “L’incontro del G20 è un momento importante per dare un impulso a questo processo: un banco di prova per il multilateralismo globale, rinvigorito dall’elezione di Joe Biden alla Casa Bianca. La questione principale non è quanto pagare, ma dove; il 20% degli utili mondiali di Google finiscono in tasse, ma l’80% di questi, a causa del regime di tassazione corrente, è pagato negli Stati Uniti dove Alphabet, la parent company, è basata. Storicamente, queste regole attribuiscono una fetta minore di profitti ai Paesi dove i servizi sono consumati, lasciando il grosso dei diritti di imposizione ai Paesi nei quali i prodotti e i servizi vengono creati. Occorre dunque una riforma in grado di bilanciare questa situazione a favore dei Paesi consumatori, con l’esplicito obiettivo di falciare le tassazioni unilaterali discriminatorie e approdare a un sistema uniformato, privo di doppi o tripli balzelli e meno suscettibile agli umori dei singoli Paesi”.

L’avvocato Sarah Supino, Dottore di Ricerca presso la Luiss ed esperta di tassazione digitale, ha spiegato: “L’introduzione di misure fiscali unilaterali è effettivamente controproducente rispetto all’obiettivo prefissato dell’OCSE; le migliori soluzioni sono senz’altro quelle che discendono da interventi condivisi, che garantiscono equità e coerenza all’intero sistema fiscale internazionale. La soluzione proposta da Google non è una novità, è effettivamente quella a cui aspirano anche le altre multinazionali, siano esse digitali o meno. Concentrarsi sul tassare l’economia digitale, porta fuori strada. La pandemia ci ha dimostrato quante attività possano essere digitalizzate, dunque non si tratta di colpire le aziende tecnologiche, ma piuttosto di ripensare l’intera economia globale che va digitalizzandosi. Il problema nasce a monte, negli anni venti del secolo scorso, per la precisione, quando si costruirono le fondamenta della fiscalità internazionale oggi conosciuta, che scelse di privilegiare l’imposizione negli stati di residenza, relegando all’imposizione alla fonte un ruolo secondario. Normale che il regime internazionale, cento anni dopo, sia un pò datato. Eppure la volontà della fiscalità internazionale, allora come ora, è quella di rimuovere le barriere commerciali, favorendo gli scambi economici internazionali e la ridistribuzione della ricchezza tassabile nei diversi Paesi.

L’introduzione di un’imposta diversa per ogni nazione sortisce esattamente l’effetto opposto, cioè non fa altro che introdurre proprio quelle barriere commerciali.

Gli strumenti giuridici per creare un’infrastruttura comune ci sono. La decisione di usarli, però, è politica. E se, ad esempio, l’Europa rimane sul piede di guerra e gli USA su posizioni di protezionismo, saranno tutte le parti a patire ciò che non è più un conflitto tra stati e aziende, ma tra stati e stati. Si tratta di venirsi incontro reciprocamente. Tutte le parti dovranno convenire per rimeditare insieme l’assetto fiscale mondiale, anche per dare certezza alle imprese che operano sul mercato globale. E il G20 è un ottimo forum per affrontare la questione, con la presidenza dell’Italia in corso, non sia mai che il nostro Paese possa intestarsi la risoluzione di una questione così annosa”.

Non sarà certo una trattativa facile. Per molti Stati significherà perdere una parte del loro gettito fiscale. Altri ci guadagneranno: è la stessa Ocse a calcolare che le tecniche elusive permettono alle multinazionali di risparmiare fino a 240 miliardi di dollari all’anno di tasse.

Tra chi avrà solo da guadagnarci c’è certamente l’Italia, che, secondo lo studio “The Missing Profits of Nations” pubblicato ad aprile da economisti di Berkeley e dell’Università di Copenaghen nel 2015, unico anno analizzato, si è vista soffiare da altri Paesi circa 6,4 miliardi di euro di gettito fiscale tramite i trasferimenti all’estero dei profitti delle multinazionali.

A sorpresa, tra l’altro, nello studio dell’Ocse, l’Italia risulta tra i Paesi che ottengono meno di tutti dalla tassazione del reddito d’impresa:

l’Ires porta infatti appena il 5% delle entrate fiscali (se si considerano anche i contributi). È molto meno del 9,3% della media Ocse. Solo in quattro giurisdizioni la tassazione del reddito d’impresa dà un contributo più basso del nostro al totale del gettito: in Slovenia, in Estonia, alle isole Bahamas e a Tokelau, atollo corallino sperduto nel Pacifico. Non agli antipodi, ma quasi.

Dunque, finalmente arriverebbe la tassazione fiscale per i grandi evasori multinazionali dando un auspicato addio ai paradisi fiscali.

Salvatore Rondello