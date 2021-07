Scienza sotto l’ombrellone: Fisici da spiaggia al Villa Pamphilj

Parlare di scienza sotto l’ombrellone o sotto un albero come fosse politica, moda o pallone può sembrare arrogante, dissacrante, blasfemo. La fisica e la matematica hanno un loro linguaggio, una loro estetica e una loro bellezza intrinseca che certamente non è per tutti. Ma che succede contaminando i linguaggi e accostando concetti e teorie scientifiche ai linguaggi dell’arte, al teatro, alla musica, alle immagini?

Fisici da Spiaggia è, appunto, uno sguardo oltre l’orizzonte, una prospettiva di riflessione e approccio differente, uno stimolo a porsi domande anche se le risposte non sono sempre chiare, semplici, comprensibili, è il tentativo di avvicinare la bellezza della scienza a tutti, anche a chi non la capisce, nell’incontro e nel dialogo tra artisti, scienziati e divulgatori.

E da domani, mercoledì 13 luglio alle ore 18:30, al Teatro Villa Pamphilj di Roma, prenderà appunto il via la rassegna “Fisici da spiaggia”, ideata dalla Compagnia Effetto Joule. Nel primo spettacolo, dal titolo “Il caso dell’Entropia”, si narra che tutto tende al disordine, le molecole dei gas, le pulci nel pelo dei cani, la camera da letto di un adolescente, le carte mischiate, le pagine di un libro lanciate in aria, un sistema politico, la vita di una coppia, la vita stessa. Ma il disordine è un concetto poi così negativo? E come si misura? E in che senso è irreversibile? E che c’entra con tutto questo il desiderio? Il fisico matematico Enrico Ferraro, insieme agli artisti Valerio Bucci, Emiliano Valente, Anna Maria Piccoli, accompagnati dalla musica dal vivo di Carlo Amato (Têtes de Bois), tutti diretti da Valeriano Solfiti, raccontano, interpretano, mischiano e tradiscono questa strana e complessa storia, ispirandosi alla figura di Ludwig Boltzmann, genio triste e incompreso, che alla fine dell’Ottocento ha perfezionato il concetto di “entropia” emerso negli studi di termodinamica, introducendo il parametro della probabilità in fisica.

Il 16 luglio “Fisica Pour Parler” con il poeta Giorgio Ghiotti che presenta il libro di poesie sulla fisica del professor Brunello Tirozzi. Il 21, lo spettacolo teatrale “L’ombra di Talete” e il 23, ultimo appuntamento con la narrazione scientifica, prodotta da Bianco Teatro/Ti con Zero, “La Tassonomia e la Tassidermia. La biodiversità attraverso il mondo delle collezioni” con Umberto Pessolano, collezionista e naturalista preparatore, lettura dell’attrice Patrizia Hartman.

Durante tutte le date della rassegna le narrazioni/installazioni di T(F)rame a cura del Collettivo Socrates e la proiezione del cortometraggio di animazione di Alessandro Ferraro, “PSI – Storia di un’onda” (in prima visione assoluta).

Fisici da spiaggia è una produzione Teatro Villa Pamphilj (direzione artistica di Veronica Olmi), a cura della Compagnia Effetto Joule, promosso da Roma Culture e fa parte della programmazione di Estate Romana 2021.