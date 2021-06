Tempo. Il sogno di uccidere Chrónos. “Fisica for dumnies”

“Vivere nel dubbio e nell’incertezza è una delle prerogative più affascinanti del nostro lavoro” se si deve partire con la descrizione di questo libro si deve andare dalla fine del saggio, la causa di tutta la riflessione di Guido Tonelli, professore di Fisica a Pisa e uno protagonisti della scoperta del bosone di Higgs al Cern di Ginevra. La scoperta che ha scombussolato le leggi della Fisica e molti concetti dati per ovvi e scontati.

“Tempo. Il sogno di uccidere Chrónos”, non è solo un libro sull’ossessione tutta moderna (anche se antichissima) sul fermare il tempo o modificarlo a nostro piacimento, ma è anche un bell’esempio di come la scienza, l’arte, la letteratura e la musica siano collegate tra loro: nei pregiudizi come nelle intuizioni.

Il lavoro si Tonelli parte tutto dalla relatività e dal modo personale di concepire il tempo, dalle arti che hanno provato a scavalcarlo, fino ai veri e propri calcoli scientifici che tutt’ora provano a studiare elementi antichissimi e particelle che attraversano il nostro mondo materiale dai tempi del big bang.

Perché è la materia che governa il tempo e viceversa, una coppia assoluta.

Prima Einstein formulò la Teoria della Relatività Ristretta, poi la Teoria della Relatività Generale. Entrambe avrebbero cambiato per sempre il corso della fisica, rivoluzionando la nostra concezione dello spazio e del tempo. Sebbene spesso queste teorie vengano accostate al relativismo che, agli inizi del novecento, entrò in modo dirompente nella cultura, nella filosofia e nella letteratura, il principio cardine su cui si basano non ci dice banalmente che tutto è relativo, ma al contrario afferma che le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento. In questo modo l’assolutezza dello spazio e del tempo che Galileo e Newton ci avevano tramandato.

“La teoria della relatività sferra un colpo durissimo al tempo assoluto di Newton. Non solo non è più rigido e immutabile, ma perde anche la sua indipendenza dallo spazio” (pag.51).

La scoperta del bosone di Higgs potrebbe ribaltare le stesse concezioni statiche che abbiamo avuto fino ad ora del mondo, tuttavia Tonelli non si affretta a considerare screditate le teorie precedenti o superate ma ricorda che tuttora la maggioranza delle teorie sono rette dal “Modello standard”. “Da quando è stata adottata si è scatenata la corsa a metterla in discussione e a cercare di falsificare alcune delle sue previsioni. Ma nessuno finora c’è riuscito”. (Pag.104).

Tornando al tempo, esistono delle voragini dove esso non governa, sono i buchi neri, che possono essere stellari o super massicci, luoghi infernali dove il tempo svanisce, ma che non si riesce a studiarli da vicino, perché letteralmente impossibile.

Ma nella Fisica è prassi, restare con il dubbio e coltivarlo. Ma è comuqnue il bello dello studio di questa materia, come dello studio in generale.

“Nessuno capisce la meccanica quantistica”, sosteneva negli anni settanta il premio nobel Richard Feyman e la sua affermazione rimane vera ancora oggi. Al di sotto del principio di indeterminazione, come di altre regole e fenomeni che verifichiamo ogni giorno, c’è qualcosa che ci sfugge, forse uno strato nascosto in cui agiscono simmetrie e leggi di conservazione a noi del tutto sconosciute. Fino a quando non saremo in grado di esplorarlo, dobbiamo accettare la frustrazione di continuare a usare la Fisica dei quanti senza saper rispondere a tutti i perché” (pag.137).

Il grande merito di Tonelli è quello di far appassionare a una materia che è sempre apparsa ostica, ma tornando in finale al tema del libro è alla fine che capiamo il senso di tutto. Non importa se resta la nostra ossessione nel volerlo fermare, inevrtire, capire o capovolgere, il tempo non può essere fermato, a meno che non decidiamo di viverne fuori.

Un po’ come hanno intuito i veri artisti che hanno saputo quanto fosse prezioso e hanno deciso di impiegarlo per “il lampo della bellezza”. “Grande o piccolo che sia è un patrimonio che ci è stato affidato senza condizioni. (…) Una volta entrati, per puro caso, nel ritmo delle genealogie, dovremmo solo occuparci di utilizzare bene il tempoche ci è stato gratuitamente messo a disposizione”. (pag.185).

Per il resto la domanda resta aperta, la scienza non è stata, per il momento, in grado di verificare cosa sia, ma nel frattempo è sempre bello poterlo utilizzare per capire come funziona il mondo.



Tempo. Il sogno di uccidere Chrónos

Guido Tonelli

Editore: Feltrinelli

Pagine della versione a stampa: 192