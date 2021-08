Tokyo 2020: Il paradressage di Sara Morganti

Nell’immaginario collettivo quando si pensa alle paralimpiadi vengono subito in mente atleti con oggettivi deficit fisici quali, ad esempio, la mancanza di un arto; invece la natura spesso ci riserva impedimenti diversi. Diverso come quello riservato a Sara Morganti, la quale a soli 19 anni è stata aggredita dalla sclerosi multipla a cui ha reagito grazie alla sua precedente passione per il cavallo che l’ha aiutata a superare i momenti più critici della sua malattia. L’amore per questo nobile animale l’ha, inoltre, guidata fino a farla diventare campionessa del mondo di Paradressage. Oggi Sara rappresenta l’Italia a Tokyo 2020, dove alla sua terza paralimpiade sperava, almeno questa volta, di vincere l’oro; invece si è dovuta accontentare di un terzo posto…si fa per dire! Il successo di cavallerizza provetta lo deve soprattutto alla sua ‘baia’ di sedici anni Royal Delight, che l’accompagna dalle paralimpiadi di Londra 2012, quando per un soffio non salì sul podio perché arrivò quarta. Sara si rifece con un argento nella gara tecnica e un oro nel freestyle ai Word Equestrian Games di Caen nel 2014. Dopo la disavventura di Rio 2016, si riscattò ai World Equestrian Games di Tryon nel 2018, dove insieme alla sua magica Royal sono riuscite ad imporre la loro bravura vincendo due medaglie d’oro: una nella prova tecnica, l’altra in quella artistica. Senza tralasciare che a tutto il 2019, cavalla e amazzone, hanno disputato cinque edizioni dei Campionati Europei aggiudicandosi due argenti e cinque medaglie di bronzo. Cos’altro dire di Sara Morganti, se non che è una scrupolosa assistente di un’importante azienda informatica, così come lo è nella sua vita sportiva dove la segue con passione, e tanto amore, suo marito Stefano…manco a dire grande appassionato di cavalli.