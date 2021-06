Tre composizioni per un ritratto di Ivan Fedele

Continuano i ritratti di compositori organizzati a Reggio Emilia dall’Ensemble Icarus nell’ambito di EARTE20221 con il focus, lunedì scorso, su Ivan Fedele.

Del compositore di formazione milanese, ma noto internazionalmente, vincitore di premi prestigiosi, direttore della Biennale musica di Venezia, con commissioni in ogni parte del mondo, sono state proposte tre composizioni cameristiche, appartenenti all’ultimo decennio, che ben rappresentano il nuovo corso della musica dell’autore, distante dalle musiche degli anni Ottanta e Novanta, prevalentemente orientate alla messa in risalto delle componenti strutturali, in sintonia con le avanguardie europee dell’epoca. Musiche, quelle ascoltate, di più immediata ricezione, godibili per come suonano e non per come sono costruite, più attente alle peculiarità acustiche e timbriche del suono e all’integrazione di realtà musicali appartenenti ad altre culture.

Nell’ameno ambiente del Chiostro Morris, all’interno dei Chiostri di San Domenico, sono state eseguite Reflets del 2019 per pianoforte solo, in prima assoluta per l’Italia, Suite Francese IV per flauto del 2013, e Haru Haiku per voce, clarinetto basso, violoncello e percussioni.

Non priva di echi debussiani, suggeriti anche dal titolo, la prima, si è apprezzata per la capacità di dire con parole nuove senza l’ossessione del nuovo, fondendo con efficacia tradizione e innovazione. Davvero suggestivo l’esordio del pianoforte con riverberi sonori cangianti e dalla timbrica insolita, volta a cancellare la dimensione percussiva propria dello strumento. Bravissimo Diego Petrella nel restituire le tante suggestioni sonore ricreate sulla tastiera del pianoforte.

L’ampio brano Suite IV, magistralmente eseguito da Giovanni Mareggini, esordisce con una situazione nervosa, rumoristica, fatta di colpi di lingua, soffi, frullati in cui pare celarsi un desiderio di canto che alla fine sgorga come da un tessuto compresso e si sviluppa in melopee, ora pure ora sporcate da effetti rumoristici come all’inizio, creando una dimensione arcana e misteriosa, fino a dissolversi, dopo un lungo itinerario, in un soffio.

Autentico gioiello Haru Haiku; qui un distillato di musica intesse la brevità e concisione degli hai ku, dove la voce si giostra tra linee di acuto lirismo ed effetti percussivi, favoriti dalle finali tronche della lingua giapponese. Non tanto la poetica del frammento, cara alle avanguardie novecentesche, ma microcosmi perfettamente compiuti, ricchezze e complessità raccolte in una manciata di minuti. Il testo recitato in italiano, prima di ogni intonazione musicale, consente di gustare felici onomatopee, la pioggia, l’acqua, il rintocco delle campane, suggerite, oltre che dalla voce, dal clarinetto basso, dal violoncello e soprattutto da un set di percussioni tra cui si è imposto un particolare tipo di woodblock, costruito per l’occasione dall’esecutore, l’eccellente Francesco Pedrazzini, che ha esaltato la secca scansione e le improvvise cesure della lingua giapponese.

Elevata la qualità degli interpreti, oltre a quelli già menzionati, il soprano Anna Capiluppi, entrata con grande duttilità e maestria nelle sonorità inedite della lingua giapponese, Alberto Delasa, clarinetto basso e Elena Rota, violoncello.

Calorosa l’accoglienza di un pubblico attento e soggiogato dalle suggestive sonorità dei pezzi proposti.

Daniela Iotti