Turchia. Sit in del Psi contro ritiro convenzione Istanbul

Un sit in del Psi in presenza e contemporaneamente una maratona oratoria on Line (nel rispetto delle regole anti assembramento del Lazio – zona rossa) prevista per domani, 24 marzo alle ore 11.30, per manifestare contro la “assurda e inaccettabile decisione – ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio che domani sarà presente al sit in a Roma – del presidente Erdogan di ritirare l’adesione della Repubblica di Turchia dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”.

Maraio: i valori della democrazia non si toccano

“Protesteremo – ha aggiunto Maraio – per ribadire che i valori della democrazia e della libertà non si toccano”. Il sit in si terrà a Roma in Viale Castro Pretorio (fronte metro lato biblioteca). Insieme al segretario Enzo Maraio, tra sit in e collegamenti da remoto, ci saranno: Riccardo Nencini, Bobo Craxi, Luigi Iorio, Pia Locatelli, Andrea Silvestrini, Cristina Grancio, consigliera del Psi di Roma Capitale, rappresentati della federazione romana del Psi ed altri.