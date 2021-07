Ue, dopo i veti arriva la ‘piccola Shengen dei Balcani’

Mentre l’allargamento e l’adesione dei Paesi dei Balcani occidentali all’Unione Europea procede a rilento, per veti contrapposti o per divisioni tra gli stessi membri Ue, i tre Leaders nei Serbia, Albania e Macedonia del Nord proseguono a grandi passi verso quel risultato che la politica sembra bloccare. La prospettiva di un mercato unico che interessi i tre Stati per poi propagarsi a un ancora più vasto territorio che coinvolga tutta l’area balcanica, si fa sempre più concreta dimostrando che spesso gli interessi economici precedano le decisioni politiche e superino anche le divisioni idrologiche. Se vogliamo non hanno molto in comune il Presidente della Serbia Aleksander Vucic e i Premier di Albania Edi Rama e della Macedonia del Nord Zoran Zaev. Il primo da tempo padrone assoluto della scena politica di Belgrado alle prese solo con i problemi derivati dalla mancanza di un’opposizione credibile ma necessaria per le normali regole democratiche. Rama, reduce da un’elezione politica tiratissima e da un conflitto istituzionale con il Presidente della Repubblica che aveva sfiorato la paralisi delle istituzioni albanesi. Zaev, anch’egli rieletto sul filo di lana dopo aver fatto aderire il suo Paese alla NATO ma frenato per l’entrata in Europa dal vero bulgaro. Situazioni interne completamente diverse ma comune si è rivelato l’interesse a bruciare le tappe dell’integrazione europea per favorire la ripresa e il rilancio produttivo.

E allora proprio da questo assunto è nata l’iniziativa dei tre Leaders che dopo il primo incontro dello scorso anno hanno proseguito in questa direzione e proprio nei giorni scorsi in una riunione online hanno riconfermato l’impegno di arrivare alla “piccola Schengen” dei Balcani. Fra i tre Stati infatti è già operativo un accordo per abolire o rendere molto più funzionali i controlli doganali e burocratici alle frontiere facilitando enormemente gli scambi commerciali. Ma c’è di più. I tre hanno cercato di coinvolgere di questo terreno anche Bosnia, Montenegro e (udite udite!) Kosovo trovando con loro un’intesa che dovrebbe produrre in questi territori un aumento del Pil annuale del 3,5%. Vedere Serbia e Kosovo che aldilà dei problemi politici che ancora impediscono un corretto rapporto istituzionale, concordano su una iniziativa comune di ordine economico, fa ben sperare anche su una attenuazione delle tensioni tra Belgrado e Pristina. Vucic, Rama e Zaev si sono dati appuntamento al 28 luglio a Skopje per un nuovo incontro che ampli ulteriormente i progressi dell’iniziativa. Nel comunicato congiunto emesso dopo l’ultimo meting, hanno sottolineato che, solo lavorando insieme e accettando la cooperazione regionale, finalizzata alla creazione di un mercato comune, favorendo i corridoi verdi e il Processo di Berlino, si potranno promuovere le rispettive economie e attirare grandi investimenti. Serbia, Albania e Macedonia del Nord si pongono alla testa di un processo ormai inarrestabile che prevede i Balcani occidentali sempre più integrati nel contesto europeo.

Alessandro Perelli