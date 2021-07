Ue, presidenza slovena occasione per adesione dei Balcani

Dal primo luglio spetta alla Slovenia la Presidenza dell’Unione Europea. Antonio Costa, il Premier socialista portoghese a cui è toccata l’inizio della ripartenza dopo l’attenuazione, grazie alle massicce vaccinazioni, della pandemia da coronavirus, ha lasciato il timone a Janez Jansa il Capo del Governo di Lubiana, il primo degli Stati balcanici, nati dalla dissoluzione dell’ex Jugoslavia, a entrare in Europa. A Brdo pri Kranju, in quella che fu la riserva di caccia di Tito si sono incontrati in due riunioni distinti la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e Jansa e i commissari Europei con i membri del Governo sloveno per affrontare assieme quelli che saranno i numerosi dossiers sul tappeto. La prima questione da affrontare per la Presidenza slovena sarà quella dell’allargamento UE ai Paesi dei Balcani occidentali che hanno fatto domanda di adesione. Ma mentre per Serbia, Montenegro e soprattutto Bosnia Erzegovina i tempi sono ancora lunghi e si tratta di procedete sulla valutazione delle risposte date da questi Paesi ai criteri richiesti, per Macedonia del Nord e Albania, che procedono insieme sul percorso finale dell’ adesione, tutto si è reso più difficile dopo il veto bulgaro, dovuto a motivazioni di ordine storico e linguistico che l’ha di fatto bloccata. Il superamento di questo veto rimane il primo obiettivo di Jansa ben conscio però che dovrà attendere l’esito delle elezioni in politiche in Bulgaria. L’obiettivo del nuovo Presidente Ue è quello di risolvere questo intoppo prima del vertice di ottobre che dovrebbe dare il via libera all adesione dei due Stati. Del resto la Slovenia si è già attivamente impegnata nel processo dell’allargamento in particolare per l’ingresso in Area Schengen di Bulgaria, Romania e Croazia nonostante con quest’ultima rimangano ancora da definire delle dispute confinarie. Ma sarà interessante vedere anche come la Presidenza slovena si muoverà sul caso dell’Ungheria e della Polonia accusate di violare lo stato di diritto dell’Ue e l’applicazione del regolamento sulla condizionalità dei fondi europei. E noto infatti il feeling politico di Janez Jansa con il Premier ungherese Viktor Orban. Nell’incontro di Brdo Jansa ha annunciato che prima di andare avanti con decisioni in proposito si dovrà attendere la sentenza della Corte di Giustizia di Bruxelles alla quale si sono rivolte Ungheria e Polonia. Una presa di posizione molto diplomatica quella di Jansa che probabilmente, visto i tempi giudiziarii gli consentirà di guadagnare tempo e di consegnare la patata bollente al suo successore. Su questa questione sono da registrare già i primi malumori da parte del gruppo socialista al Parlamento europeo. Fra i tanti temi sul tappeto (sono più di cento i dossiers sul tavolo della Commissione) vi sono quelli legati alla tutela ambientale come la riduzione delle emissioni nocive alla salute e non ultimo quello relativo alle migrazioni con in primo piano la rotta balcanica e la questione della ridistribuzione dei migranti. Un programma molto impegnativo quello che attende la Presidenza slovena che però se affrontato con coraggio e determinazione potrà dare credibilità internazionale a un Governo, quello guidato da Janez Jansa, che sul piano interno, invece , sta attraversando un periodo non facile e colmo di insidie e una preoccupante contingenza economica.

Alessandro Perelli