Ugo Marano. A Salerno il ricordo del grande maestro

Dagli scritti alla pittura, dal mosaico alla ceramica, dalla scultura al design alla performance. Dieci anni senza Ugo Marano, l’artista radical-concettuale-utopico, che attraverso la sua arte ha saputo conservare “l’innocenza del bambino – scrive la critica d’arte, Cristina Tafuri – dato che come cessiamo di essere bambini, siamo subito morti”. A lui è dedicato il progetto “Ugo Marano | Ego Sum Liber”, voluto dalla famiglia dell’artista e dalla Cactus filmproduzioni.

Tre distinti momenti attraverso i quali ricostruire l’universo, anche e soprattutto, emozionale dell’arte di Marano. Si parte il 26 agosto, nel cuore della città antica di Salerno, con due reading musicali in quattro serate. E’ questa “La festa delle idee” durante la quale nel primo, “Utopie” sarà il poeta e attore Giuseppe Boy, con gli ambienti sonori dei musicisti elettronici, Anacleto Vitolo e Luca Buoninfante, ispirati al mondo di Marano in particolare con una raccolta di suoni generati dalle sue opere ceramiche, a introdurci nell’universo dell’artista. Il secondo, “Narrazioni” è un testo letto dagli attori Carla Avarista e Marco Villani con le incursioni sonore del maestro Giosi Cincotti. Le performances, saranno accompagnate da una video proiezione dedicata al mondo immaginifico grafico dell’artista, realizzata per l’occasione da Licio Esposito e Paola Vacca | Cactus film.

Chi è Marano, è un artista che ha dedicato Tutta la sua carriera a un “allargamento continuo di interessi, egli intende l’arte, come scrive Croce, non concepita come un ideale razionale, come il desiderio di tendere faticosamente ad una perfezione intellettuale, ma come uno stadio della storia ideale dell’umanità, come un modo di espressione prelogica, come qualcosa di necessario, di inevitabile e d’organico” scrive ancora la Tafuri, aggiungendo che “la sua operazione artistica è un ritorno all’intuizione, alla sensibilità, a quella visione ingenua che, tutto preso dagli interessi pratici, l’uomo ha sacrificato ad una mentalità estremamente razionale”.

Il progetto prevede altri due step. Nel mese di ottobre sarà presentato il film documento e a dicembre la pubblicazione di un diario/libro. Tre appuntamenti, insomma, attraverso i quali raccontare, ricordare e valorizzare l’eclettica figura dell’artista con eventi programmati e finanziati dalla Regione Campania, attraverso la Scabec e organizzati dalla famiglia Marano, Cactus filmproduzioni, associazione “a luna & o sole” in collaborazione con i Comuni di Salerno, Cetara e Pellezzano.