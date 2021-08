Umanisti o produttori da catena di montaggio

Ernesto Galli della Loggia alcuni mesi fa aveva lanciato un grido d’allarme sull’applicazione dei sistemi di valutazione alla ricerca universitaria. Un appello che sembrava un urlo nel deserto ma che è finalmente stato raccolto dal parlamento che, grazie al parlamentare veneto di Forza Italia, Piergiorgio Cortelazzo, è stato tradotto in una precisa interrogazione indirizzata al Ministro dell’Università. Vediamola nel dettaglio.

[…] secondo l’illustre opinionista, già stimato docente universitario, l’applicazione di concetti produttivistici a un mondo, quello umanistico (delle discipline giuridiche, storiche, letterarie filologiche) in cui il prodotto culturale deve distinguersi per caratteristiche altre e non è direttamente misurabile in termini quantitativi, sta provocando un grave e preoccupante scadimento della qualità della ricerca e dei prodotti editoriali; il modello di selezione della classe docente e dei ricercatori e le relative progressioni di carriera vengono basati su modelli più quantitativi che qualitativi, che non portano a privilegiare la qualità degli scritti e delle ricerche, quanto piuttosto il numero dei prodotti editoriali e la loro collocazione. Può succedere pertanto che un articolo breve collocato in una rivista di fascia elevata, possa pesare, al fine della valutazione della qualità scientifica di un ricercatore, più di una monografia che rappresenta il coronamento di un profondo e lungo lavoro di ricerca;

si è giunti all’estremizzazione di concetti che stanno ribaltando i tradizionali punti di forza del modello universitario italiano. Se un articolo viene pesato più di una monografia, si spingono i potenziali aspiranti accademici e gli strutturati a convergere sulla produzione di lavori più rapidi e questo toglie agli studi respiro e potenzialità di approfondimento, negando, di fatto, il valore della piena scientificità agli scritti: se il Ministro interrogato concordi con le posizioni illustrate dal professor Ernesto Galli della Loggia; se l’Anvur venga considerato lo strumento coerente di valutazione di tutte le discipline accademiche in modo indistinto e se sia possibile e utile adottare iniziative per votare l’Anvur a una differenziazione dei prodotti scientifici sulla base della diversificazione delle discipline; se possano essere intraprese iniziative finalizzate a restituire dignità agli ambiti umanistici accademici troppo discriminati dal concetto produttivistico della produzione scientifica; se non ritenga opportuno affidare a una apposita commissione la riforma del sistema di valutazione.

Sarà interessante capire la risposta del Ministro. L’università italiana merita di essere riportata alle origini, come culla del sapere alto, dell’approfondimento e della ricerca meditata, pensata, pesata. Le catene di montaggio sono altra cosa. Dobbiamo essere grati a Cortelazzo per aver raccolto un appello serio e delicato.

Leonardo Raito