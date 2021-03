La manifestazione organizzata dalla rete Scuola in Presenza alla Casa della Conoscenza di

Casalecchio di Reno domenica scorsa è un grande esempio di maturità civile e sociale. Una

novità perché unisce studenti, genitori e insegnanti in un impegno che getta le basi di una

riforma dell’istruzione al posto di antiche contrapposizioni dove la funzione educativa era

contesa invece che compresa fra scuola e famiglie e subita dai figli. Figli che oggi patiscono,

con le loro famiglie, il sequestro della loro adolescenza ad opera dei lockdown che si sono

succeduti nel corso di un anno dall’inizio della pandemia di Covid. L’Italia è in testa ad alcuni

tristi primati: è il paese della Ue che ha avuto il maggior tempo di chiusura delle scuole,

quello dove è alto l’abbandono scolastico ed anche alta l’incoerenza fra il diploma posseduto e

il lavoro (quando si trova) svolto: troppo per assicurare un futuro degno all’intera comunità.

Una collaborazione libera e aperta

Che fare? Proponiamo agli amici di Scuola in Presenza una collaborazione libera e aperta, con

due azioni: segnalare alla nostra presenza parlamentare il fatto ed il problema e provvedere

all’apertura di sportelli dedicati nelle sedi di associazioni e partiti disponibili, per rieducarci

tutti alla politica intesa come servizio alla comunità. Da dove? Per evitare il classico e

consunto “armiamoci e partite” partiamo da noi, mettendoci a disposizione con genitori,

insegnanti e studenti all’ascolto con ciò di cui disponiamo, a partire da un pomeriggio alla

settimana, di mercoledì, nella nostra sede comprensoriale di Via Galilei, 2 a Casalecchio. Per

una scuola che sappia combattere l’indifferenza, l’insensibilità, l’odio o l’ostilità per divenire

maestra di crescita di tutti e di affetuosità dando concretezza alle parole del Ministro Bianchi.

Paolo Sartori

p.Sezioni Unite Colli Bolognesi