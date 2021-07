Un numero speciale per la collana di Don Camillo a fumetti

“Don Camillo a fumetti” ha compiuto 10 anni e la ReNoir Comics festeggia il traguardo con il numero 20 della collana, un volume speciale per più di un motivo. Innanzitutto per la copertina realizzata da Gabriele Dell’Otto, grande appassionato dei personaggi di Guareschi e uno dei massimi illustratori del Bel Paese con una prestigiosa carriera internazionale che spazia dalla Francia agli Stati Uniti, dal fumetto d’autore a quello supereroistico senza dimenticare i videogames. Tra i suoi lavori più prestigiosi sono annoverate anche le illustrazioni per i canti della Divina Commedia di Dante, un’edizione a cura di Franco Nembrini pubblicata da Mondadori.

La ReNoir ha colto l’occasione anche per dare un contributo alla raccolta fondi per i restauri della chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Roncole Verdi, paese natale del grande compositore, nonché luogo in cui decise di stabilirsi Giovannino Guareschi dopo i proficui anni milanesi, e dove ancora oggi si trova l’archivio gestito dai suoi eredi.

“Don Camillo a fumetti 20 – La banda”, già disponibile sul sito www.renoircomics.it, in libreria, fumetteria e store online, contiene gli adattamenti di quattro racconti originali di Giovannino Guareschi, sceneggiati da Davide Barzi, scrittore, sceneggiatore e storico del fumetto tra i più quotati della sua generazione, e firmati da cinque tra le migliori matite italiane.

Apre le danze (è proprio il caso di dire) “La banda”, che dà anche il titolo al volume, che racconta il passaggio di testimone tra due generazioni di musicisti, ispirati ai membri della famiglia Cantoni, che per oltre cento anni hanno incarnato la musica popolare nella Bassa Padana. ll racconto è disegnato per la prima volta da due autori, Tommaso Arzeno e Marco Villa, che si passano il testimone tra momenti in flashback e nel presente.

Inoltre, Eugenio Martani, attuale direttore del Concerto Cantoni e del museo a esso dedicato, firma l’introduzione al libro, raccontando il rapporto tra Guareschi e la musica della Bassa.

In “Ritorna il 1922”, nel borgo del Mondo Piccolo dove Guareschi ha ambientato le avventure di Peppone e don Camillo, si rifà vivo lo spettro del fascismo, precisamente nella persona del “nero” Camoni. Ai disegni, Italo Mattone, presenza costante negli ultimi albi, che reinterpreta con personalità una delle vicende più famose di don Camillo, presente anche nel film “Il ritorno di don Camillo”.

“Il bullo”, invece, segna l’esordio per la ReNoir Comics della disegnatrice Enza Fontana, che mette in scena le classiche beghe di paese tra parroco e sindaco, a partire dagli scherzi del Mericano sul posizionamento di una pesantissima statua ispirata all’Ercole Farnese che si trova a Brescello.

Infine, Riccardo Randazzo, anche lui esordiente sulla collana ma già fumettista di esperienza, ha messo la sua matita al servizio di “Mai Tardi”, uno degli episodi più struggenti di Guareschi. Prendendo spunto da quello con suo padre, lo scrittore narra il rapporto conflittuale tra un genitore e un figlio, sempre più lontani anno dopo anno, finché la morte del primo non cancellerà qualsiasi possibilità di riconciliazione.

Chiude il volume una rassegna di omaggi che uniscono il mondo di Guareschi a quello di Giuseppe Verdi, realizzati da Giampiero Casertano, Adriano Fruch, Roberto Lauciello, Elena Pianta e Luca Salvagno.

La chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Roncole Verdi, dove il celebre compositore aveva imparato a suonare l’organo da bambino, è al momento inagibile: con questi omaggi, i disegnatori, la ReNoir Comics, don Camillo, Peppone e tutto il Mondo Piccolo di Guareschi corrono in aiuto del “vicino di casa”.

I disegni originali, infatti, saranno battuti all’asta nei prossimi mesi, in presenza o online a seconda delle condizioni sanitarie proprio per contribuire alla raccolta dei fondi per il restauro. Altre notizie e aggiornamenti saranno via via disponibili sui canali social di ReNoir Comics e sul sito www.salviamolachiesadiverdi.it.

Antonio Salvatore Sassu