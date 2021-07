Un omaggio made in Italy allo charme di Truman Capote

Il marchio italiano Denobiliaryparticle incontra l’estrosa creatività dell’artista lucchese Fabrizio Taliani. Il fashion brand fondato da Paolo De Vivo lancia la FT-shirt, ispirata al ballo in maschera del 28 novembre 1966 al Plaza Hotel di New York; il capo rende omaggio al grande scrittore statunitense Truman Capote (la cui opera più celebre è il bellissimo e sconvolgente romanzo “A sangue freddo” del 1966) e al dress code in bianco e nero dell’evento. La T- shirt è realizzata in puro cotone con fit boxy all’americana, disponibile in taglie M e XL, dichiaratamente oversize e genderless. Il capo è già disponibile sul sito del brand in edizione limitata di 50 esemplari numerati a mano.

Collaborazioni con Gianfranco Ferrè, Ermenegildo Zegna e Hugo Boss

Taliani si è laureato al College of Art di Londra prima di trasferirsi a Milano, dove ha conseguito un Master in Moda presso l’Istituto Europeo di Design, seguito l’anno dopo dal Premio Trussardi. Il suo curricuculum comprende collaborazioni con Gianfranco Ferrè e le direzioni creatice di Trussardi e Malo. È stato legato per 12 anni alla maison Ermenegildo Zegna in qualità di direttore artistico della collezione total look upper casual. È diventato head of style per Boss Black, la linea sportswear dello stilista tedesco Hugo Boss. Nel 2017 ha iniziato a collaborare con lo Ied (Istituto Europeo di Design) di Milano e con Polimoda di Firenze. Dal 2018 ha iniziato a lavorare come consulente creativo per la capsule collection total look di C.P. Company. Oggi collabora con Milano Unica e al design di griffe internazionali.

Rieditare e riprodurre i classici del guardaroba maschile

Fondato nel 2018, Denobiliaryparticle nasce dall’intenzione di rieditare e riprodurre i capi classici del guardaroba maschile, indispensabili per l’armadio moderno. Il brand utilizza materiali e produzione di altissima qualità: i filati naturali utilizzati provengono da un’azienda dello Yorkshire a conduzione familiare che opera nel campo dal 1766, ogni pezzo viene poi rimagliato artigianalmente da uno storico maglificio di Milano. Alla collezione di pullover, gilet, bomber turtleneck in costa inglese realizzata con lane pure e cachemere, si aggiungono accessori come i foulard di puro batista di cotone bianco orlati a mano e il telo mare nido d’ape in puro cotone.

Andrea Malavolti