UN PERCORSO CHIARO

In circa un’ora di intervento il segretario nazionale del Partito socialista ha salutato, con soddisfazione, la brillante riuscita della conferenza programmatica, tenutasi a Roma all’Hotel Quirinale, durante la quale, dirigenti e militanti, si sono confrontati ricevendo il contributo dei sindacati, del mondo accademico e dei leader del centrosinistra: da Enrico Letta a Nicola Fratoianni, passando per Arturo Scotto, Roberto Gualtieri, Marco Cappato, Ettore Rosato, Roberto Speranza, Benedetto Della Vedova, Brando Benifei, Piero De Luca e Francesco Boccia.

“Abbiamo fatto nient’altro che raccontare gli esiti di un percorso e di un lavoro – dice Maraio – che è stato avviato non ieri, ma mesi fa. Era settembre o ottobre quando insieme a qualche altro dirigente, contro tutto e contro tutti, abbiamo iniziato a lavorarci avviando gli attivi regionali, convinti che per rilanciare un partito, non bisognasse calare dall’alto una proposta, ma bisognasse riprendere il senso della politica. E l’unico senso della politica credibile è quella che parte dal basso, dai territori e dal coinvolgimento dei dirigenti della base”.

L’onda lunga della riuscita della conferenza programmatica, spinge il segretario nazionale a rilanciare: “Ovviamente il lavoro non finisce qui – spiega – Invito i coordinatori dei tavoli a coordinarsi per mettere in campo, già dalla prossima settimana, ulteriori iniziative di confronto perché anche dall’arricchimento del dibattito di questi giorni, è possibile strutturare le nostre proposte”.

Gli obiettivi erano due: “Mettere in campo tre o quattro proposte credibili, nette, che diventassero il mantra della nuova fase del Partito Socialista post pandemia. E devo dire che il dibattito fatto anche in queste ore, in questi giorni, ha messo in evidenza che noi siamo un partito che ha competenze e ci crede. Ci siamo confrontati, abbiamo le idee, abbiamo gruppi dirigenti che sanno confrontarsi e che oggi hanno messo in campo una serie di proposte, una serie di approfondimenti, un’analisi dei dati, un rilancio di un’iniziativa politica che oggi possiamo rilanciare con forza”.

L’orizzonte che il Partito ha davanti a se è la tornata delle amministrative: “Una tappa fondamentale per la vita politica e per la tenuta di questo Paese – dice Maraio – per capire se il centrosinistra è in grado di vincere la sfida e se noi siamo in grado di dare il nostro contributo a vincere la sfida e aiutare il centrosinistra a sconfiggere l’altro campo, quello che storicamente e attualmente si contrappone a noi: il centrodestra sovranista e illeberare, che si è schierato al fianco di Orbàn e che in Italia gode ancora del vantaggio dei sondaggi”.

Maraio si dice ottimista: “A sentire alcuni di noi non c’è altra storia che rinunciare. Invece io sono un ottimista e abbiamo il tempo davanti per costruire fino al 2023. Ma dobbiamo volerlo, ci dobbiamo impegnare, crederci, perché io sono convinto che i sondaggi nascono per essere smettiti dai fatti”. E gli esempi fioccano, dalla Toscana all’Emilia-Romagna, “ricordo che alla direzione nazionale, che tenemmo a Bologna con Stefano Bonaccini, molti di noi pensavano che non ce la facessimo. E invece abbiamo vinto quelle elezioni”.

Serve mettere in campo un percorso chiaro che traghetti il partito alle prossime amministrative poi, spiega Maraio, “è evidente, visto che la politica si muove velocemente, che subito dopo dobbiamo rivederci. Ed è con questo spirito che vi dico: che sono pronto a aprire il partito a nuove sfide, a un nuovo percorso”. Per questo motivo l’appuntamento è entro fine anno a Fano “dove terremo la nostra festa, anche questa dedicata all’Avanti, che quest’anno compie 125 anni”. Perché, sottolinea il segretario nazionale “sia chiaro a tutti che il patrimonio del socialismo italiano, non è esclusiva né mia né di nessun altro. Né di un quarantenne né di chi ha fatto una parte, minima seppur importante, della storia di questo partito”.

Ma intanto è necessario lavorare. “La politica, sempre di più oggi, si divide in due categorie: quelli che amano fare filosofia e poesia, che spesso rischiano di cadere nella irrilevanza, e quelli che si rimboccano le maniche, che buttano il sangue, che lavorano, che presentano le liste nei territori”. Perché, sottolinea il segretario nazionale: “Io sono sempre d’accordo con Riccardo Nencini ma su questo mi permetto di obiettare: un partito si misura non solo sulla capacita di elaborare proposte, ma anche e soprattutto sulla capacità di prendere voti nei territori e di essere presenti e di dare un contributo. Quindi si misura anche e soprattutto con la presentazione delle liste ovunque possibile. Certo – aggiunge Maraio – non solo con la presentazione delle liste, ma anche con proposte progettuali, quello che abbiamo elaborato in questa due giorni. Però, ed è questo il punto cruciale dell’intervento conclusivo del segretario: “Noi dobbiamo continuare a impegnarci per fare le liste nostre altrimenti gli alleati e il Partito Democratico, che certo non è sempre democratico e disponibile nei nostri confronti – sottolinea con ironia – non si accorgerà mai della presenza dei socialisti. E siccome da qui a ottobre quando si voterà, si voterà con un sistema maggioritario, si vince se prendiamo un voto in più rispetto agli altri. E quindi anche un solo socialista diventa e può diventare determinante per la vittoria dei comuni che andranno al voto”.

Importante, per Maraio, sarà “passare dalla voglia di superare gli errori commessi dal centrosinistra negli ultimi anni a fatti concreti che devono determinare una svolta. A partire dalla costruzione di una coalizione plurale, rispettosa delle storie diverse di ogni forza. Noi, ad esempio – spiega il segretario alla platea – ci aspettiamo che la nostra proposta di candidare sindaco di Cosenza un grande professionista, che è anche il nostro segretario provinciale, Franz Caruso, che gode del favore dei pronostici, venga accolta positivamente dal Pd e dalla coalizione. Questo sarebbe un segnale importante di novità, che ci aspettiamo e sul quale continuiamo a lavorare”.

Vigoroso anche il passaggio sui referendum, nel quale il segretario chiarisce: “Mi vengono i brividi ad ascoltare chi dice che siccome l’eutanasia non è una emergenza del Paese è solo una perdita di tempo. Io non sono d’accordo, i socialisti svolgono esattamente la funzione di modernizzare il Paese e di dare risposte serie alle sofferenze, anche se fosse uno solo a chiederci quella risposta. Se non lo facciamo noi, non lo fa nessuno. Questa è una grande battaglia di civiltà, che tra qualche decennio, annovereremo tra quelle fatte per modernizzare il Paese, così come oggi siamo orgogliosi di aver fatto quelle per l’aborto e il divorzio”. Basti pensare che solo una settimana fa il governo spagnolo, guidato dal socialista Pedro Sanchez, ha liberalizzato l’eutanasia nel Paese iberico. E su questo, Maraio invita la comunità socialista, a “darsi da fare per la raccolta delle firme”. Una battaglia che, ricorda Maraio, “dobbiamo anche a Loris Fortuna, perché forse qualche socialista si è distratto, ma Loris Fortuna fu il primo, nel ‘84, a presentare una proposta di legge in tal senso”.

Così come sui temi della giustizia, “nessun imbarazzo – dice Maraio – che a fianco dei radicali ci sia Salvini. Le sfide sulla giustizia sono una delle battaglie dei socialisti. Mi trovo più in imbarazzo quando sul garantismo e sulla giustizia giusta non ci siano tanti che si dicono nel campo riformista”. La proposta dei referendum “non impedisce, anzi può e deve spronare il Parlamento a recuperare il tempo perduto in questi anni nel riformare la giustizia in Italia, sia penale che civile”.

D’altronde “oggi abbiamo e sosteniamo un governo con una guida autorevole, che ci ha fatto recuperare credibilità in Europa e nel mondo, grazie al premier Mario Draghi. Da un lato dobbiamo sostenerlo nella grande sfida del Next generation Eu, una straordinaria opportunità di rilancio del Paese, dall’altro bisogna contribuire a concretizzare l’annunciato obiettivo di riformare ed innovare i campi del fisco, della giustizia, della pubblica amministrazione e della semplificazione”.

Il centrosinistra plurale, che sembra voler cambiare pelle abbandonando la strada dell’autosufficienza, è un altro passaggio strategico del segretario. La notizia delle “agorà”, lanciata da Enrico Letta ospite della due giorni, “credo che sia una proposta che è stata rivolta a tutti, l’idea di un centrosinistra largo e plurale è la sfida che abbiamo davanti. Il confronto e il dialogo possono solo far bene al centrosinistra, che deve essere rilanciato partendo da una seria analisi degli errori che abbiamo commesso in passato. Non c’è altra sfida possibile se i nostri nemici restano quelli del centrodestra”. Maraio prende in prestito un passaggio dell’intervento di Bobo Craxi, e spiega: “Bobo dice che noi non siamo agorafobici e per questo, diciamo, non abbiamo una preclusione rispetto alle Agorà. Certo è, che l’invito fattoci dal Pd, sia assolutamente da raccogliere. Il confronto è sempre positivo, la voglia di dialogo è quella che è mancata in questi anni al centrosinistra per crescere e valorizzarsi reciprocamente, ed è quello che non ha dato spinta necessaria alle coalizioni. Io non conosco la modalità di queste Agorà, non so come saranno organizzate, ma se sono un terreno di confronto dove a pari livello e dignità, tutte le tradizioni e i movimenti del centrosinistra storico e attuale possono avviare un dibattito, queste sono il benvenuto”.