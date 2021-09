“Le prossime amministrative costituiscono un test decisivo per il centrosinistra. Dobbiamo rafforzare la prospettiva di una coalizione plurale e stiamo lavorando con grande spirito unitario per tornare a guidare le città, nel segno del buongoverno. I socialisti lo sostengono da tempo e lavorano per costruire un’alleanza plurale, che sappia interpretare al meglio le speranze degli italiani. Con questo obiettivo, insieme al Partito Democratico di Enrico Letta, stiamo costruendo alleanze forti e credibili in molte città italiane, a cominciare da Cosenza con la candidatura a sindaco di Franz Caruso. Ed in questa ottica, è per noi un atto politico significativo la decisione di Bobo Craxi di accettare la candidatura per le amministrative di Roma, guidando la lista socialista dove dopo molti anni torna il garofano, segno di libertà e difesa dei diritti civili”.

Così in una nota il segretario del Psi, Enzo Maraio, commentando la candidatura di Bobo Craxi a Roma a sostegno di Gualtieri.

“La comunità socialista ha apprezzato questo gesto di responsabilità, coraggio e spirito di militanza: a Bobo e Roberto Gualtieri va tutto il nostro sostegno, perché Roma torni ad essere la capitale mondiale più bella e moderna, dopo anni di gestione fallimentare. Si è aperta una nuova stagione di collaborazione tra i due partiti che aderiscono al PSE, con l’obiettivo di lavorare e tenere insieme le forze riformiste, laiche, europeiste ed ambientaliste per essere alternativi e battere le destre in Italia”.

Bobo Craxi: “Superare divisioni che hanno diviso la sinistra”

“Ho ricevuto dalla segreteria del Partito Socialista di Roma e del Lazio e dal vertice nazionale la richiesta di guidare la Lista per le elezioni Comunali della Capitale d’Italia.

Con questo spirito lo stesso candidato del centrosinistra Gualtieri si è detto onorato di potermi avere al suo fianco nella campagna che ha una finalità amministrativa ma riguarda il futuro stesso dell’assetto del centrosinistra ed il ruolo che in esso possono svolgere i socialisti.

Per queste ragioni, pur avendo avuto riserve di diversa natura, ho accettato innanzitutto per senso di responsabilità verso la comunità politica a cui appartengo e per quella che considero una delle ragioni della mia vita ovvero che possa rinascere in Italia una forza socialista degna di questo nome e a questo tentativo, ancora una volta, conscio delle difficoltà intendo dare il mio contributo”.

Così in un post su Facebook Bobo Craxi, della segretaria del Psi, annuncia la sua candidatura al comune di Roma come capolista del Psi a sostegno di Roberto Gualtieri.

Bobo Craxi aggiunge: “Roma è la Capitale d’Italia, la città dove vivo e dove è nato uno dei miei figli, è la città dove ha vissuto mio padre e dalla quale ha ricevuto i consensi per il Parlamento Italiano ed Europeo. Aiutare questo sforzo dei socialisti romani in questo breve lasso di tempo che ci separa dal voto è per me al tempo stesso un privilegio ed un onere che mi assumo con responsabilità cercando di sviluppare un’iniziativa politica e programmatica che sia in sintonia con i bisogni primari dei cittadini ed al tempo stesso che sappia rappresentare una tradizione politica ed amministrativa. In una nota congiunta del PSI e del PD si sottolinea la necessità del superamento delle divisioni storiche attraverso una robusta revisione degli errori che hanno diviso la sinistra nel passato, ed a questo riguardo sostenendo la mia candidatura a sostegno di Gualtieri. Un fatto politico che considero assai importante non solo relativamente alla contesa elettorale di Ottobre.

Per la prima volta dopo molti anni ritorna il Garofano Rosso sulle schede elettorali nella Capitale d’Italia mi sembrava un fatto significativo partecipare a questo nuovo varo, incoraggiarlo, con senso di responsabilità dirigente e con sentimento militante. Testimoniando – ha concluso Craxi – come è giusto che continui a fare e come farò per il resto della mia vita per una causa che considero giusta: quella del Socialismo Italiano ed Europeo”

La nota del Pd: con il PSI per il rilancio di un centrosinistra plurale

“Il Partito democratico e il Partito socialista italiano, che congiuntamente aderiscono al partito del Socialismo europeo, hanno sottoscritto in molte parti d’Italia accordi unitari per le amministrative di ottobre. Si è voluto così sottolineare lo sforzo di ricomposizione e di rilancio dell’alleanza di centrosinistra, per dare all’Italia nel futuro un governo politico che sia in grado di fronteggiare sempre meglio le emergenze e le sfide economiche, sanitarie e concernenti la pace e la sicurezza dell’Italia e dell’Europa.

Affermando, in questo lavoro comune, gli imprescindibili principi di uguaglianza e di libertà”.

E’ quanto si legge in una nota del Pd. “L’ampia convergenza dei due partiti su questioni politiche e sociali fondamentali è anche l’occasione per ribadire che le divisioni storiche della sinistra sono alle nostre spalle e che vanno rilanciati gli ideali di un socialismo democratico, critico, umano e libertario, che nel corso della storia italiana si sono dimostrati i più fecondi e duraturi.

Una sinistra plurale, che – superando gli errori del passato – poggi sull’insieme delle esperienze culturali, politiche e

storiche di tutti i progressisti italiani e che ristabilisca un ruolo significativo dell’area laica, socialista e riformista” si legge ancora nel comunicato.

“In questo quadro i due partiti attribuiscono un forte significato al comune sostegno, a Roma, alla candidatura a sindaco di Roberto Gualtieri e alla scelta di Bobo Craxi di guidare la lista del PSI. Questa alleanza, oltre a rafforzare la prospettiva di dare alla Capitale una nuova stagione di buon governo, è l’occasione per riattivare con forza un comune impegno politico, rivolto ad affrontare alla radice le ragioni che hanno causato l’indebolimento della rappresentanza democratica, dei partiti e dell’impalcatura istituzionale della nazione, e per offrire una nuova prospettiva di affermazione alla sinistra italiana, nella cornice della comune appartenenza al socialismo europeo, sconfiggendo le derive sovraniste, di destra e populiste”.