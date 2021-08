Una sonora ingiustizia

Se il professore non si presenta in aula col green pass ha quattro giorni di tempo per mettersi in regola. Nel frattempo gli studenti restano senza docente, dunque senza fare lezione. Solo al quinto giorno il docente può essere sostituito e le lezioni riprendono.

Tutto sbagliato. Quando i diritti di molti vengono concussi da uno solo.

Chi insegna deve essere in regola dal primo momento.